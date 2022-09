Chico Batista aumenta contrato de locação de caminhonete para R$6.050 mil reais

Vereadores de Tarauacá contam com duas caminhonetes à disposição, além de combustível, diárias, salários, estrutura física de gabinete, serviços de copa e assessores parlamentares.

Nesta quarta-feira, 28, o presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista, Chico Batista (PDT), publicou no Diário Oficial do Estado – DOE, o 1º Termo Aditivo onde aumenta o valor do preço da locação de uma caminhonete à sua disposição.

Conforme consta na edição do DOE, nº. 13.379, fls. 61/62, de 28/09/22 (veja aqui), “O Valor mensal do contrato de R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) passará para R$ 6.050,00 (SEIS MIL E CINQUENTA REAIS)“. A contratada proprietária da caminhonete é Maria Ivone da Rocha Melo.

Atualmente, os vereadores de Tarauacá contam com duas caminhonetes à disposição.

Além da caminhonete alugada, Chico Batista comprou, em dezembro de 2021, uma caminhonete L200 Triton Mitsubishi, modelo TRITON SP OUTD GLS A, cor prata, placa QWP4A50, chassi 93XSYKL1TNCM49187, renavam 01286598394, abastecimento a óleo diesel, fabricação e modelo: 2021/2022. Coisa bem chique e de luxo por R$ 265 mil.

A Câmara de Vereadores possui, portanto, duas caminhonetes à disposição dos vereadores, sendo uma L200 Triton Mitsubishi, adquirida com recursos próprios por quase R$300 mil reais, e uma PICK-UP alugada, pertencente à MARIA IVONE DA ROCHA MELO, cujo preço da locação foi reajusto de R$ 5.500,00 para R$ 6.050,00 mil, conforme 1º termo aditivo de prazo e valor publicado no DOE, edição nº. 13.379, fls. 61, de 28/09/2022 (processo licitatório nº. 009/2021 e carta convite 005/2021).