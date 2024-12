China inicia investigação sobre fabricante de chips norte-americana Nvidia | Notícias de tecnologia

Polly Toynbee



“EUestá feito! Supere isso! Já se passaram oito anos! Somos independentes e somos livres!” reivindicado Nigel Farage no período de perguntas da semana passada. Mas quanto mais alto ele afirmava, menos convencido parecia. Veja o Brexit que o fez tornar-se um albatroz, tal como o é para os Conservadores.

O novo conjunto de regulamentos comerciais da UE, lançado esta semana, que atinge os pequenos exportadores britânicos é a prova de que ainda não acabou, mas que está sempre a agravar os nossos problemas económicos. A partir de quinta-feira, regulamentos gerais de segurança do produto (GPSR) aplicar-se-á a uma enorme nova gama de produtos. A Federação das Pequenas Empresas (FSB) alerta: “O GPSR será um barreira real para negociar.” Os exportadores precisarão de um agente dentro da UE ou da Irlanda do Norte, custando pelo menos 150 euros por item por ano. “Só descobri quando o eBay disse que só aceitaria produtos GPSR a partir desta semana”, diz Noel Humphrey. Sua empresa, Electron Electronics, fabrica, vende e comercializa pequenas peças elétricas. “Vai me custar £ 25 extras para cada ferro de soldar que eu vender. Se ainda estivéssemos na UE, isso não seria problema”, afirma. “E estaríamos na mesa que ditaria essas regras.” Electron pode desistir de exportar.

Na segunda-feira, Rachel Reeves foi para Bruxelasa primeira chanceler do Reino Unido a visitar o Eurogrupo de ministros das finanças da UE desde o Brexit, proclamando que quer um “reinicialização econômica”Para quebrar barreiras ao comércio. Na busca pelo crescimento, esse objetivo se torna mais premente a cada mês. As exportações britânicas de alimentos para a UE caiu £ 3 bilhões por ano, de acordo com o Centro para Política Comercial Inclusiva, e as barreiras comerciais do Brexit custam a cada família £ 210 extras para comida nos dois anos até 2021. O Office for National Statistics afirma que o Brexit custou ao Reino Unido £ 1 milhão por hora em 2022. O Office for Budget Responsibility estima que o Brexit fará com que o comércio do Reino Unido diminua cair 15%. A replicação dos reguladores da UE, como no caso dos medicamentos e dos produtos químicos, é dispendiosa. Os agravamentos são abundantes: a água da torneira imprópria é o risco mais recente porque o Reino Unido pode não acessa mais Laboratórios da UE para testes. Tudo isso chega até os eleitores.

Os eurofóbicos agora soam como vozes de um planeta em extinção. Aqui está um bom exemplo: novos regulamentos úteis da UE exigem um carregador de telefone para todas as marcas. O Reino Unido irá abraçar esta mudança de bom senso, mas Mark François do (será que ainda existe?) Grupo de Investigação Europeu protesta “Os trabalhistas acreditam claramente que deveríamos torne-se um tomador de regras de Bruxelas novamente.” Iain Duncan Smith acrescenta: “Este é o exemplo de como, através da porta dos fundos, a UE nos controla”.

No mundo real, três quartos dos agricultores dizem que o Brexit os impactou negativamente. Os pescadores nunca conseguiram o acordo prometido. Os músicos estão desesperados com as restrições aos seus capacidade de trabalhar na UE. A praga do Brexit ajuda a explicar o declínio no mercado de ações de Londres, com 40.000 ações de alto valor empregos na cidade perdidos. A queda do investimento direto estrangeiro é um sintoma de uma queda na posição internacional pós-Brexit.

Enquanto isso, todas as pesquisas realizadas nos últimos dois anos têm um maioria para voltar a UE. Eles querem dizer isso? Isso é demasiado hipotético para saber, uma vez que as condições podem incluir a adesão ao euro. Mas esta mudança de atitude faz com que a perspectiva de acabar com as barreiras comerciais através da adesão à zona europeia de comércio livre (Efta) ao lado da Islândia, do Liechtenstein, da Noruega e da Suíça pareça politicamente possível. A maioria das pessoas trabalho para pequenas e médias empresaspara que possam ver quando a burocracia e as barreiras comerciais afetam o seu local de trabalho.

Seja qual for a forma como votaram, as pessoas podem ver os danos causados ​​pelo mau acordo do Brexit. Farage não foi autorizado a abordar o recente protesto dos agricultores por medo de ser barrado por causa do Brexit. A perspectiva de Elon Musk inundar a democracia britânica com uma enorme doação para a Reforma também não tornará Farage querido pelos patriotas que queriam a sua soberania de volta. No entanto, apesar de haver um número esmagador de deputados de partidos que se opuseram ao Brexit, os Trabalhistas dificilmente ousam envolver-se.

O manifesto trabalhista prometia fazer do Reino Unido “mais uma vez uma nação líder na Europa”. As palavras podem ser mais calorosas, mas os pontos críticos permanecem presos. Embora o Reino Unido permaneça decididamente fora da união aduaneira e do mercado único, a UE irá estritamente limitar qualquer “escolha seletiva”de acordo com documentos de discussão da UE vazados para o Financial Times. Os direitos de pesca serão uma questão inicial e emotiva em ambos os lados do Canal da Mancha. A mobilidade dos jovens será outra condição sine qua non da UE, mas mesmo essa plano popular foi firmemente bloqueada até agora pelo Partido Trabalhista. A UE declara que “indispensável”Para qualquer negociação futura, de acordo com o relatório vazado do Politico.

Se os políticos permanecerem calados, todos os lobbies – a Confederação da Indústria Britânica, a Federação das Pequenas Empresas, as Câmaras de Comércio Britânicas, o Sindicato Nacional dos Agricultores, o Sindicato dos Músicos, o Make UK – dos fabricantes e de todos os representantes de interesses serão prejudicados. pelo Brexit precisam falar mais alto. Apresentando o campo antes das negociações, o Movimento Europeurecentemente liderado por Caroline Lucas e Dominic Grieve, reúne essas vozes para perspectivas comerciais, culturais e juvenis.

Mas até agora não há nenhum abrandamento oficial para o próximo ano Cimeira Reino Unido-UE. A conversa corajosa sobre a quebra de barreiras ocorre sem a preparação pública para relaxar as linhas vermelhas do Reino Unido. Keir Starmer proclama que não há necessidade de escolher entre o EUA e UE no comércio: esperemos que ele esteja certo e que Trump não torça essa escolha com tarifas assassinas. O primeiro-ministro omitiu a reparação dos danos do Brexit nas suas missões de “crescimento”. Por enquanto, tudo está em fluxo, à espera de saber o que Trump pretende, à espera do resultado da turbulência política em França e na Alemanha.

Mas as crises sobre a NATO, a Ucrânia, o Médio Oriente, a Síria e a China podem levar a Grã-Bretanha e a UE a uma aliança de segurança de emergência. A promessa de Starmer de colocar o país à frente do partido significa ignorar os meios de comunicação socialmente eurofóbicos. Uma cooperação mais estreita em tudo, desde a política de segurança e asilo até à energia, ao clima e ao comércio, impele esta ilha offshore a aproximar-se dos seus aliados e interesses.

Acabaram-se as nevralgias políticas quanto à possibilidade de adesão ao Efta, ao mercado único e à adesão à união aduaneira. Enquanto permanecermos afastados, mês após mês o “alinhamento dinâmico” na aceitação de novos regulamentos da UE será-nos imposto de qualquer maneira, uma vez que esta semana as pequenas empresas se vêem mais uma vez apanhadas de surpresa pelas novas regras da UE que restringem as exportações para os nossos principais parceiros comerciais. Iniciando uma conversa pública realista, Trabalho precisa de reconhecer a viragem da maré do Brexit.