China, Japão, negociadores de comércio pronto – DW – 16/04/2025

Quênia autoridades trouxeram quatro homens, incluindo dois Belga Os adolescentes, antes do tribunal na terça -feira, acusados ​​de pirataria da vida selvagem sobre o contrabando de formigas.

O tráfico de partes corporais de espécies maiores de animais selvagens é comum no Quênia, com autoridades no passado combatendo o contrabando de partes do corpo de elefantes, rinocerontes e pangolins, entre outros.

Mas o Serviço de Vida Selvagem do Quênia (KWS) descreveu este caso como “uma mudança nas tendências do tráfico-de grandes mamíferos icônicos a espécies menos conhecidas, mas ecologicamente críticas”.

O que sabemos sobre o caso de contrabando de formigas?

Duas crianças de 19 belgas foram presas em 5 de abril, enquanto estavam em posse de 5.000 formigas vivas embaladas em 2.244 seringas e tubos de teste cheios de algodão. As formigas em questão são as espécies de cefalotes de Messor procuradas, também conhecidas como gigante formiga de colheitadeira africana.

O KWS, que avaliava as formigas em 1 milhão de xelins (US $ 7.700, € 6.819), disseram que os tubos foram modificados para ajudar as formigas a sobreviver por até dois meses e evitar a segurança do aeroporto.

“O algodão foi usado para manter a sobrevivência das formigas durante o trânsito, indicando uma operação premeditada e bem executada de tráfico”, disse o KWS em comunicado compartilhado em X.

Ao entrar no país em vistos de turistas, os KWs disseram que os suspeitos “destinam-se a contrabandear as formigas para os mercados de animais exóticos de alto valor na Europa e na Ásia, onde a demanda por espécies de insetos raros está aumentando”.

Dois outros suspeitos, um vietnamita e um queniano, também estavam sendo julgados pelo tráfico após sua prisão em Nairóbi, na posse de 400 formigas.

Os KWs disseram que o estado em que as formigas foram mantidas sugeridas que o tráfico foi premeditado Imagem: Monicah Mwangi/Reuters

O que os suspeitos disseram?

O KWS disse que os quatro suspeitos se declararam culpados em uma sessão judicial na segunda -feira.

A agência de notícias da Associated Press disse que os dois belgas disseram ao tribunal que estavam coletando as formigas por diversão e não perceberam que suas ações eram ilegais.

“Não viemos aqui para quebrar nenhuma lei. Por acidente e estupidez que fizemos”, afirmou a agência de notícias da Reuters a um dos contrabandistas belgas, pedindo, implorando ao tribunal que demonstre clemência.

O tribunal adiou o caso até 23 de abril, com os contrabandistas permanecendo sob custódia.

Os suspeitos se declararam culpados, mas disseram que estavam coletando as formigas por diversão Imagem: Brian Inganga/AP Photo/Picture Alliance

Qual é a gigante formiga de colheitadeira africana?

A grande formiga vermelha e grande é nativa da África Oriental. O KWS os descreve como “apreciado pelos colecionadores por seu comportamento único, capacidades complexas de construção de colônias e controle de pragas da estufa”.

O varejista britânico especialista Antsrus disse que as espécies são “realmente incríveis para observar visualmente”, listando o preço de uma rainha viva como 99,99 libras esterlinas (US $ 132,44, 117 €).

“Os cefalotes Messor são as espécies dos sonhos de muitas pessoas. As rainhas têm cerca de 20 a 24 mm de comprimento e têm uma bela coloração vermelha e marrom/preta”, disse o varejista.

As formigas são uma espécie favorita entre muitos aficionados, que gostam de mantê -las em casos transparentes e vê -los construir colônias complexas.

A Reuters conversou com uma fonte sem nome no comércio de formigas, que disse que os fornecedores precisavam de uma licença do KWS e um certificado de saúde para exportar as espécies, que ele descreveu como na demanda e difícil de obter.

A exportação ilegal das formigas “não apenas prejudica os direitos soberanos do Quênia sobre sua biodiversidade, mas também priva comunidades locais e instituições de pesquisa de potenciais benefícios ecológicos e econômicos”, disse o KWS.

Editado por: Alex Berry