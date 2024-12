Cinco membros da quadrilha ‘Bali Nine’ retornam à Austrália após 19 anos de prisão | Notícias sobre drogas

Cinco membros da rede de droga australiana “Bali Nine” regressaram da Indonésia depois de 19 anos de prisão, na sequência de esforços diplomáticos entre os dois países este mês para chegar a um acordo de repatriamento.

Os homens, que voltaram para casa no domingo, estavam entre as nove pessoas presas em 2005 que tentavam contrabandear mais de 8 kg de heroína para fora da ilha turística indonésia de Bali.

Dois líderes, Andrew Chan e Myuran Sukumaran, foram executados em 2015, o que levou a Austrália a chamar de volta o seu embaixador em protesto. A única mulher do grupo foi libertada da prisão em 2018, e um membro do sexo masculino morreu de câncer no mesmo ano.

“O governo australiano pode confirmar que os cidadãos australianos, Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen e Michael Czugaj regressaram à Austrália”, disse Canberra num comunicado.

“Os homens terão a oportunidade de continuar a sua reabilitação pessoal e reintegração na Austrália.”

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que os homens retornaram à tarde. Agradeceu ao presidente indonésio Prabowo Subianto pela sua “compaixão”.

“A Austrália partilha a preocupação da Indonésia sobre o grave problema que as drogas ilícitas representam”, disse Albanese.

“O governo continuará a cooperar com a Indonésia para combater o tráfico de estupefacientes e o crime transnacional”, disse ele aos jornalistas.

O governo australiano não deu mais detalhes sobre o acordo com Jacarta. As negociações sobre a repatriação dos homens, uma questão que prejudicou as relações entre os dois países, teriam retomado após o presidente indonésio Prabowo Subianto encontrou-se com Albanese à margem da cimeira da APEC no Peru no mês passado.

O Ministro Sênior de Assuntos Jurídicos da Indonésia, Yusril Ihza Mahendra, encontrou-se este mês com o Ministro de Assuntos Internos australiano, Tony Burke, em Jacarta e entregou um projeto de proposta para o retorno dos cinco prisioneiros.

Os termos do projecto incluíam a proibição de os cinco regressarem à Indonésia, regulamentos sobre a base jurídica para a transferência e uma exigência de que a Austrália respeitasse a decisão do tribunal indonésio, disse Yusril.

Yusril disse na altura que a Indonésia respeitaria qualquer decisão tomada pela Austrália quando os prisioneiros regressassem a casa, incluindo se o grupo obtivesse perdão.

A emissora nacional australiana ABC disse que os homens agora estão livres e não terão que cumprir mais pena de prisão em casa.

As detenções de estrangeiros por delitos de drogas não são incomuns em Bali, um destino popular que atrai milhões de visitantes às suas praias repletas de palmeiras todos os anos.

A Indonésia, um país de maioria muçulmana, aplica algumas das as leis antidrogas mais rigorosas do mundoincluindo a pena de morte para os traficantes.

A polícia australiana foi criticada após as detenções dos Bali Nine por alertarem as autoridades indonésias sobre a rede de contrabando de drogas, apesar do risco de pena de morte.

Em Novembro, um alto ministro indonésio disse que Jacarta pretendia devolver prisioneiros da Austrália, França e Filipinas até ao final deste ano.

A França solicitou no mês passado o regresso do cidadão Serge Atlaoui, um soldador preso em 2005 numa fábrica de medicamentos nos arredores de Jacarta, segundo o ministro.

No início deste mês, a Indonésia assinou um acordo com as Filipinas para o regresso de uma mãe de dois filhos, Maria Jane Velosoque foi presa em 2010 depois que a mala que carregava continha 2,6 kg de heroína.