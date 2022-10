Com chegada das chuvas, Acre começa a registrar queda no nº de queimadas

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o número de queimadas no Acre começam a baixar já neste mês de outubro, quando começa a transição do chamado “verão amazônico” para o “inverno amazônico”. Desde agosto deste ano, o estado estava registrando números altíssimos de queimadas, o que já começa a reduzir neste mês.