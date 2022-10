Homem é esfaqueado após assediar mulher casada em bar de Rio Branco

Um homem de 35 anos sofreu uma tentativa de homicídio por arma branca, na noite desse domingo, 16, no Ramal Pólo Benfica, região do Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

As informações são de que a vítima estaria consumindo bebidas alcoólica junto com outras pessoas em um bar da região, quando teria “paquerado” uma mulher que estava acompanhada. No momento, não aconteceu nada com ele, todos continuaram bebendo e se divertido.

Acontece que o rapaz que estava com a mulher que teria sido assediada, ficou aguardando a vítima sair do bar, para pega-lo de surpresa. Assim, que o homem deixou o estabelecimento, foi abordado pelo companheiro da mulher, que não foi entificado, mas estava em posse de uma faca, e golpeou a vítima na altura da cintura.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi até o local, prestou os primeiros atendimentos e em seguida encaminhou o homem ao Pronto Socorro de Rio Branco. A vítima deu entrada na unidade de saúde, em estado clínico estável.

Com informações A Gazeta do Acre