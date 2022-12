Comarca de Tarauacá lança edital para contemplar instituições com recursos das penas pecuniárias

Comarca de Tarauacá lança edital de cadastro para instituições aptas aos recursos das penas pecuniárias.

Os projetos poderão ser enviados via e-mail ou entregues presencialmente até o dia 30 de dezembro de 2022.

O Juízo da Comarca de Tarauacá tornou pública a abertura de cadastramento de instituições aptas a receber benefícios do fundo de penas pecuniárias. O documento, assinado pelo juiz Guilherme Fraga, titular na unidade judiciária, exige que as entidades que pretendam obter o benefício estejam regularmente constituídas e se cadastrem na vara criminal.

Os projetos serão recebidos, até o dia 30 de dezembro de 2022, via e-mail funcional: jose.alex@tjac.jus.br. Os interessados devem também preencher formulário disponibilizado no Anexo I do certame, além de apresentar projeto conforme o Roteiro de Projeto Técnico, que consta no Anexo II.

Finalizado o projeto, a entidade beneficiada deverá prestar contas e, no prazo de 15 dias, enviar relatório que deve conter: planilha detalhada dos valores gastos, as notas fiscais de todos os produtos e serviços custodiados, além de relatório contendo o resultado obtido com a realização do projeto.

O edital foi publicado na edição n° 7.199 do Diário de Justiça Eletrônico (págs. 103-105), desta quinta-feira, dia 8. O documento também está exposto no painel de publicações do Fórum de Tarauacá, localizado na Avenida Antônio Frota, 370, Centro. Para mais informações: (68) 3462-1314. Por GECOM TJAC.