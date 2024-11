Como a Califórnia tem se ‘protegido contra Trump’ contra represálias federais | Califórnia

Andrew Gumbel in Los Angeles



A Califórnia orgulhava-se da sua resistência Donald Trump durante o seu primeiro mandato como presidente e dificilmente terá que lutar para assumir o mesmo papel uma segunda vez.

Na verdade, como bastião da força do Partido Democrata num país que se move acentuadamente para a direita, há muito que se prepara para este momento.

“A Califórnia continuará na vanguarda do progresso, o fulcro da democracia, a campeã da inovação e a protetora dos nossos direitos e liberdades”, prometeu Adam Schiff, o recém-eleito senador do estado e alvo frequente da ira de Trump, aos seus apoiantes. na noite das eleições.

Mesmo com Trump fora do poder desde 2021, a Califórnia tem criado barreiras de proteção para proteger os direitos dos seus residentes sob um governo federal adversário. O estado consagrou o direito ao aborto em sua constituição, aprovou uma iniciativa eleitoral defendendo explicitamente o direito dos casais do mesmo sexo de se casarem e pressionando por leis mais duras sobre armas que ainda aderem à interpretação estrita do direito de portar armas do Supremo Tribunal.

Chegou mesmo a considerar a possibilidade de estabelecer financiamento estatal para satisfazer as custo dos incêndios florestaisterremotos e outros desastres naturais, caso a administração Trump decida reter fundos de emergência de estados que considera politicamente hostis, como fez algumas vezes durante o seu mandato de 2017-21.

“Temos preparado o lugar para Trump”, disse Elizabeth Ashford, consultora política que trabalhou para governadores de ambos os lados do corredor e foi chefe de gabinete de Kamala Harris quando ela era procuradora-geral da Califórnia. “O trabalho… tem sido implementar medidas que possam resistir às mudanças em Washington e no Supremo Tribunal. Esses projetos já acontecem há anos.”

Questionada sobre o quão preparada ela achava que a Califórnia estava para a nova administração, Ashford disse: “Em uma escala de um a 100, estamos começando em cerca de 90”.

A Califórnia é o estado mais populoso dos EUA e a sua economia mais poderosa, o que a torna um contrapeso incomum ao poder do governo federal. Tem, por exemplo, negociado diretamente com fabricantes de automóveis sobre os padrões de emissão de gases de escape, contornando assim o desejo declarado dos aliados de Trump de acabar com uma regra há muito estabelecida que permite ao Estado definir os seus próprios padrões.

Quando não puder contornar o governo federal, poderá tentar contestar qualquer indício de exagero do governo nos tribunais, como fez mais de 130 vezes durante a primeira administração Trump. Rob Bonta, o procurador-geral do estado, disse ao meio de comunicação político CalMatters na semana passada que sua equipe havia resumos preparados e testou argumentos sobre uma série de questões – desde limites à medicação para o aborto até leis sobre armas e defesa dos direitos civis dos jovens transexuais.

“A melhor maneira de proteger a Califórnia, os seus valores e os direitos do nosso povo, é estar preparado”, disse Bonta ao CalMatters. “Infelizmente, é uma lista longa.”

Num comunicado divulgado na quarta-feira, Bonta disse que a Califórnia “continuará a avançar impulsionada pelos nossos valores e pela busca contínua do progresso”. Ele acrescentou: “Usarei toda a força da lei e toda a autoridade do meu escritório para garantir isso”.

É improvável que demore muito para que a Califórnia e a nova administração se confrontem. Gavin Newsomgovernador da Califórnia, tem um longo historial como antagonista de Trump e passou grande parte da campanha eleitoral a viajar pelo país para promover candidatos democratas – o que faz dele um provável para-raios para a ira de Trump.

Trump ligou para Newsom “um dos piores governadores do país” e o apelidou de “Nova Escória”. A rivalidade também é pessoal, já que a ex-mulher de Newsom, Kimberly Guilfoyle, está noiva de Donald Trump Jr.

Numa breve declaração na quarta-feira, Newsom disse que a Califórnia tentará trabalhar com o novo presidente. “Que não haja erros”, acrescentou, “pretendemos apoiar os estados de todo o nosso país para defender a nossa constituição e defender o Estado de direito”.

Os ex-funcionários de Trump não fizeram segredo do seu desejo de perturbar o domínio do Partido Democrata sobre a política da Califórnia e explicitaram as suas intenções em documentos como o projeto do Projeto 2025, que se tornou um pára-raios durante a campanha eleitoral. Apesar das tentativas de Trump de se distanciar dele, as autoridades da Califórnia estudaram cuidadosamente o Projecto 2025 e assumem que ele constituirá a espinha dorsal política da nova administração. Um congressista da Califórnia, Jared Huffman, descreveu-o como um “pesadelo distópico”.

Existem várias maneiras pelas quais o Estado pode tentar acabar com esse pesadelo. Durante a primeira presidência de Trump, por exemplo, as agências estatais, incluindo a patrulha rodoviária da Califórnia, recusaram-se a cooperar com a Immigration and Customs Enforcement, a agência federal encarregada de detenções agressivas de imigrantes sem documentos. A polícia nas chamadas “cidades santuário” protegia de forma semelhante as suas populações imigrantes.

Apesar de toda a preparação, porém, as autoridades estaduais temem que a nova administração Trump seja mais organizada e mais radical do que a antiga, e que tenha um mandato mais político desde uma onda de eleitores na Califórnia – muito mais do que em 2020 ou em 2016 – indicaram que simpatizam com partes da agenda de Trump.

Newsom disse na semana passada que estava particularmente preocupado com a perspectiva de ataques generalizados contra imigrantes, que poderiam ser devastadores para a economia dependente dos imigrantes da Califórnia, incluindo as vastas preocupações agrícolas baseadas em grande parte no interior do Vale Central.

Poderão existir outras partes da agenda de Trump que, se aprovadas, poderão revelar-se difíceis de reverter – uma proibição nacional do aborto aprovada pelo Congresso, por exemplo, ou uma revogação da Lei de Cuidados Acessíveis da era Obama. E isso deixou muitos grupos de defesa profundamente preocupados com as populações vulneráveis ​​que servem.

“A nossa comunidade sente-se muito ansiosa e incerta”, disse Terra Russell-Slavin, advogada do Centro LGBT de Los Angeles, “particularmente tendo em conta o número de ataques que Trump direcionou de forma explosiva à comunidade LGBTQ e, especificamente, à comunidade trans”.

Em resposta, Russell-Slavin disse que a sua organização estava a trabalhar com os governos estaduais e locais para encontrar fontes de financiamento alternativas, caso o governo federal reduzisse os cuidados de saúde que afirmam o género, os serviços para os sem-abrigo ou os serviços para idosos. “Temos muita sorte de que nossos legisladores sejam esmagadoramente favoráveis”, disse ela. “Estamos muito confiantes de que eles lutarão por proteção para nós.”

Isso será suficiente? Por enquanto, as autoridades da Califórnia estão mostrando os dentes e prometendo lutar. Mas Newsom, por exemplo, não tem ilusões sobre quanto está em jogo. “Nenhum estado”, disse ele na semana passada, “tem mais a perder ou mais a ganhar nesta eleição”.

