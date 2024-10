Como a mídia americana incitou o genocídio | Mídia

Apesar das afirmações incessantes do governo dos EUA de que está a trabalhar para garantir um cessar-fogo, o genocídio que se desenrolou em Gaza durante o ano passado tem sido um esforço conjunto dos EUA e de Israel. Israel não seria capaz de infligir nada que se aproximasse do grau de violência que tem sobre o povo palestiniano sem armas, inteligência e cobertura política norte-americanas.

Para prosseguir estas políticas, o governo dos EUA precisava de uma massa crítica da população americana para apoiar ou concordar com a sua política de trabalhar com Israel para exterminar os palestinianos. Para sustentá-lo, a administração do presidente Joe Biden adoptou uma narrativa firmemente pró-Israel e procurou justificar as acções israelitas e as suas próprias, citando o “direito à autodefesa” de Israel.

Vozes influentes nos meios de comunicação norte-americanos também contribuíram para criar as condições ideológicas necessárias para a aceitação pública das atrocidades israelitas promovidas pelos EUA. Eles, juntamente com a administração Biden, são parcialmente responsáveis ​​pelo genocídio em Gaza.

Em 2003, o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda (TPIR) emitiu as primeiras condenações por incitamento ao genocídio, concluindo que “o dano genocida causado pela programação (da Radio Télévision Libre des Milles Collines)” durante o genocídio no Ruanda de 1994. O incitamento ao genocídio é “incipiente”, isto é, um crime que promove a prática de um crime, ao mesmo tempo que é em si um crime.

Para o ICTR, demonstrar que alguém cometeu incitamento ao genocídio não exige necessariamente demonstrar que o seu discurso levou diretamente uma pessoa a cometer atos genocidas. Na opinião de um estudioso visualizarpara que ocorra um genocídio, deve ser criado um clima que permita que tais crimes sejam cometidos.

Os comentários publicados no The New York Times, no Washington Post e no Wall Street Journal podem ser pensados ​​nestes termos. Os especialistas nestes jornais envolveram-se numa forma de incitamento ao genocídio, embora distinta porque os americanos não precisam de ir à Palestina e matar pessoas para contribuir para o genocídio; eles apenas precisam concordar com a participação do seu governo.

A Lei do Discurso de Atrocidade: Fundação, Fragmentação, Fruição, de Gregory S Gordon, oferece abordagens instigantes para o incitamento ao genocídio e outras formas de discurso de ódio. A aplicação dos seus argumentos à cobertura mediática dos EUA sobre Palestina-Israel após 7 de Outubro de 2023 sugere que grande parte disso equivale a incitamento ao genocídio. Gordon, um jurista internacional e antigo procurador do TPIR, afirma que a demonização é uma forma de incitamento. Esta prática, escreve ele, centra-se em “demônios, malfeitores e outros personagens nefastos”.

UM pedaço publicado no The New York Times em Outubro passado, empenhava-se precisamente nisso. “Se Gaza é a prisão ao ar livre que tantos críticos de Israel alegam, não é porque os israelitas sejam caprichosamente cruéis, mas porque muitos dos seus residentes representam um risco mortal”, afirmava o artigo. Aqui, um grande número de palestinianos em Gaza são considerados criminosos mortais que merecem punição colectiva. Na mesma linha, um artigo do Wall Street Journal de 7 de outubro editorial nos disse que Israel está em uma “vizinhança difícil”.

Um Washington Post artigo de opinião publicado alguns dias depois, afirmou que Israel faz parte de uma “batalha contra a barbárie”. Em outro pedaçoum colunista questionou se “seria inútil aplicar a lógica política aos horrores perpetrados pelos fanáticos religiosos milenares do ISIL ou do Hamas. Eles são movidos por um imperativo religioso de massacrar ‘infiéis’ e ‘apóstatas’, independentemente das consequências.”

UM pedaço publicado no The New York Times em Novembro apresentou uma formulação semelhante, descrevendo o Hamas como um “culto terrorista da morte”. Caracterizar o Hamas desta forma enganosa e excessivamente simplista – sem falar em difamar os palestinianos tout court – como selvagens atávicos transmite a mensagem de que são bárbaros irracionais e devem ser esmagados, custe o que custar.

De acordo com Gordon, tentar persuadir o público de que as atrocidades em curso são moralmente justificadas é outra forma de incitamento, que tem sido generalizada na cobertura de Gaza. A direção que a política israelense estava tomando era fácil de identificar já em 13 de outubro do ano passado, quando Raz Segal, professor de estudos do Holocausto e do genocídio, escreveu que Israel havia empreendido um “ataque genocida a Gaza (que) é bastante explícito, aberto, e sem vergonha”.

No entanto, três semanas após o início da ofensiva israelita, um pedaço publicado no The Washington Post rejeitou os pedidos de cessar-fogo e até mesmo a ideia de que Israel deveria “limitar a sua resposta a ataques aéreos de precisão e ataques de comandos para eliminar agentes de alto nível do Hamas e libertar reféns”. Argumentou que se Israel concordasse com um cessar-fogo naquele momento, seria “equivalente a recompensar a agressão e convidar mais dela no futuro”.

O subtexto é que as acções de Israel são eticamente defensáveis, independentemente de os EUA e Israel terem matado quase 3.800 palestinianos nos primeiros 13 dias do ataque a Gaza, exterminando famílias inteiras. Naquela altura, a secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard, descreveu as acções de Israel como “pulverizar (pulverizar) rua após rua de edifícios residenciais (,) matar civis em grande escala e destruir infra-estruturas essenciais”, ao mesmo tempo que limitava ainda mais o que poderia entrar em Gaza para que a Faixa estava “a ficar rapidamente sem água, medicamentos, combustível e electricidade”.

O artigo de Novembro do New York Times mencionado acima apresentou a visão bastante nova de que os palestinianos acabariam por beneficiar se fossem massacrados. Admitiu magnanimamente que “a curto prazo, claro: vidas palestinas seriam salvas se Israel contivesse o fogo”. Mas o artigo afirmava que, se o ataque EUA-Israel terminasse com o Hamas ainda a governar Gaza, este resultado significaria “uma garantia virtual para futuros ataques com vítimas em massa contra Israel, para uma retaliação israelita cada vez maior e para uma miséria mais profunda para o povo”. de Gaza.”

De acordo com esta lógica, é virtuoso que os EUA e Israel ajudem os palestinianos prosseguindo com políticas que transformaram Gaza num “cemitério para milhares de crianças” e “num inferno para todos os outros”.

As tentativas de legitimar as mortes em massa infligidas pelos EUA e por Israel não desapareceram após as primeiras semanas do massacre em Gaza. Em janeiro, um artigo de opinião no The Washington Post argumentou que a morte e a destruição em Gaza são uma tragédia para o seu povo, mas “a culpa principal deve recair sobre o Hamas, porque lançou um ataque não provocado contra Israel”.

Sugerir que a campanha EUA-Israel está a responder a um ataque palestiniano “não provocado” implica que a campanha é justificável. Esta posição não resiste a um escrutínio mínimo: nos dias, semanas e meses que antecederam o 7 de Outubro, Israel bombardeou repetidamente Gaza e disparou contra palestinianos na cerca que rodeia o território, submetendo-os a um cerco brutal e ilegal, para não falar do mais de 75 anos de desapropriação que levaram até aquele dia.

Dado que Israel estava a levar a cabo actos de guerra contra os palestinianos em Gaza antes de 7 de Outubro, as acções de Israel desde então não podem ser entendidas como uma forma de autodefesa. No entanto, os apologistas EUA-Israel nos meios de comunicação americanos disseram que “Israel tem o direito e o dever de se defender”, apresentando a cruzada EUA-Israel como justa e, portanto, digna de apoio. Não importa que a “defesa” de Israel tenha implicado uma “guerra implacável” no sistema de saúde de Gaza e caracterizado ataques aéreos contra hospitais e profissionais de saúde, bem como assassinato de palestinianos ao ritmo mais mortal de qualquer conflito deste século.

No final de fevereiro, um Wall Street Journal editorial criticou a congressista palestiniana-americana Rashida Tlaib e outros alegando que “o cessar-fogo que pretendem teria o efeito de deixar os combatentes (do Hamas) vivos e livres para reconstruir o seu estado terrorista. O sofrimento em Gaza é terrível, mas a principal causa é a utilização de civis pelo Hamas como escudos humanos.”

Naquela altura, Israel tinha matado pelo menos 7.729 crianças. Para o Journal, parecia que este horror seria justificado se o Hamas fosse derrotado; as dezenas de milhares de civis palestinos mortos poderiam ser explicadas por duvidosamente e empregando seletivamente o conceito de escudos humanos.

Em março, outro coluna no The New York Times repetiu os mesmos boatos para tentar persuadir os leitores de que a conduta dos EUA-Israel em Gaza foi justa, afirmando que “o Hamas começou a guerra” e que “Israel está travando uma guerra dura contra um inimigo maligno que coloca seus próprios civis em perigo.” A administração Biden, aconselhava o artigo, deveria “ajudar Israel a vencer a guerra de forma decisiva para que israelenses e palestinos possam algum dia conquistar a paz”.

Duas semanas antes, o relator especial da ONU sobre o direito à alimentação, Michael Fakhri, denunciou a fome forçada de palestinos em Gaza por Israel e disse que “esta é agora uma situação de genocídio”. Para alguns formadores de opinião americanos, é moralmente correcto que os EUA continuem a participar nisso.

Os meios de comunicação que publicaram estes artigos poderiam ter dado mais espaço a reflexões sóbrias sobre como gerar paz, justiça e libertação em toda a Palestina histórica. Em vez disso, deram plataformas àqueles que ajudaram a incitar a carnificina que a América e Israel provocaram. Quando a história deste período terrível for escrita, será necessário que haja um capítulo sobre os meios de comunicação que ajudaram a desencadear um genocídio e a mantê-lo em funcionamento.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.