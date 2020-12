Continuarei construindo “sonhos”, diz pedreiro, eleito o vereador mais votado de Tarauacá

Eleito o vereador mais votado de Tarauacá, com 864 votos, o pedreiro José Manoel do Santos, de 41 nos, não parou para descansar após as eleições.

“Zé Prego”, como é conhecido e chamado por amigos, já está trabalhando como pedreiro na sua 2ª empreitada após a disputa eleitoral. Nesse intervalo de tempo, o pedreiro já fez calçada, varanda de residência, e até ensinou o segredo do sucesso nas urnas: “Não ganho muito, mas realizo sonhos, a casa é um sonho, e eu ajudo as pessoas a alcançar seus sonhos”, disse Zé com um sorrisão no rosto (leia a entrevista aqui).

Zé é um dos melhores pedreiros da cidade. E uma curiosidade: é aquele cuja mão de obra é mais barata, porque é uma forma de ajudar as pessoas no alcance do sonho da casa própria, por isso afirma que ajuda à construir “sonhos”.

Nesta terça-feira, 15, o Acre.com.br conversou com o futuro parlamentar, e fez o registro fotográfico do momento em que o pedreiro estava descansando após construir mais de 20 metros de muro, sob sol escaldante.

Indagando por quê continua trabalhando como pedreiro, Zé foi rápido na resposta: “Não vou mudar meu jeito de ser porque sou vereador. Irei continuar trabalhando com a mesma humildade”, disse Zé, com olhar cansado, pés e mãos sujos de cimento e areia.

Questionado sobre sua futura atuação na Câmara de Vereadores, “Zé Prego” deixou claro que continuará sendo o mesmo “Zé Prego” de sempre, como pedreiro e usando sua bicicleta, com seu jeito simples e humilde, e destaca: “o povo que me elegeu não usa terno e gravata”.

Após sofrer um grave acidente de trabalho este ano de 2020, onde quase perdeu completamente uma das visões, “Zé Prego”, se recuperou e perseverou na luta para eleger-se vereador. E foi um sucesso de votos. Zé Prego (PSDB) recebeu 864 votos, fazendo campanha numa bicicleta e sem comprar votos.