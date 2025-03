Corpo de Bombeiros atua em resgates na capital e reforça compromisso do Estado durante enchente

Felipe Souza



O nível do Rio Acre apresentou uma pequena diminuição no início da tarde desta terça-feira, 11, marcando 14,33 metros em Rio Branco na medição das 12h. Embora a situação esteja controlada, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) segue à disposição da população da capital, com o objetivo de resguardar vidas e bens. A corporação realiza ações de resgate diariamente.

As equipes de prontidão são distribuídas e organizadas pelo responsável pela operação, permanecendo à espera das ocorrências no 1º Batalhão, sede do Comando-Geral da corporação. Assim que uma solicitação de resgate é recebida, os bombeiros iniciam imediatamente a atuação e seguem para a remoção das famílias para abrigos ou alojamentos.

De acordo com o comandante da operação, capitão Roger Freitas, as solicitações são feitas por meio do número 193, o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros em todo o Brasil, e são despachadas para as equipes posicionadas no batalhão.

“Os responsáveis pelo planejamento designam uma equipe para aquele atendimento, que, em parceria com a prefeitura, diz qual o abrigo para onde a família vai ser levada ou a localização da residência de parente. Tudo é feito por meio de sistemas que foram desenvolvidos pela própria corporação”, conta o capitão.

O aplicativo Família Segura, idealizado pelo CBMAC, tem se mostrado uma ferramenta de grande importância durante o período de cheia do Rio Acre. Por meio desse recurso tecnológico, a corporação consegue melhorar a comunicação com a população e agilizar os atendimentos às vítimas da enchente. “A intenção dele é justamente tornar a informação virtual e em tempo real. A população aciona o Corpo de Bombeiros e o aplicativo vai fazer o cadastro das pessoas e dos seus bens, e joga essa informação pela internet em tempo instantâneo. Isso permite uma gestão melhor”, destaca Roger Freitas.

Segundo o comandante, o aplicativo permite ao Corpo de Bombeiros identificar, em tempo real, se há pessoas com deficiência ou indígenas nas ocorrências, o que possibilita a designação do abrigo mais adequado. Dessa forma, o Estado proporciona um acolhimento responsável, garantindo cidadania e resguardando os direitos dos afetados.

Além dos bombeiros, representantes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) e do Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) também permanecem de prontidão, aguardando ocorrências e auxiliando os militares no translado de bens e famílias.

Resgate

O bairro Seis de Agosto é um dos primeiros a ser afetado pelo transbordamento do Rio Acre. A cheia, que impacta diretamente o igarapé Judia, acumula água e atinge diversas residências na região. Na manhã desta terça-feira, 11, a força-tarefa do CBMAC recebeu um chamado para resgatar uma família em situação de risco no local e imediatamente se dirigiu para o atendimento.

Ao entrar em contato com um membro da residência, o responsável pela equipe, soldado Guilherme Sauer de Faria, fez perguntas-chave para orientar o resgate, como a localização exata da casa e o número de pessoas que residem no imóvel.

“Nessa família eram seis pessoas, dois adultos e quatro crianças. De bens, nós tiramos um fogão, uma máquina de lavar, um colchão, uma cama, roupas, pertences pessoais e um animal”, destacou o soldado.

Após localizar a residência, a equipe de resgate encaminhou a família, juntamente com seus bens e animais, para um abrigo público da Prefeitura de Rio Branco.

Toda a atuação foi realizada com rapidez e preparo, conforme afirmou o solicitante do serviço, Cristiano de Lima. Segundo ele, o atendimento foi imediato; ele esperava que a ação ocorresse apenas no dia seguinte, mas, minutos após a ligação, a equipe chegou ao local.

“Eu disse ‘vou ligar por acaso’, porque já está alagando e tenho uma criança deficiente. Sou grato pelo que fizeram. Chegou de imediato, porque eu nem esperava. Só tenho a agradecer”, ressaltou.

Cristiano já havia perdido bens em alagações anteriores e não queria enfrentar a mesma situação com sua esposa e filhos. Por isso, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e ficou satisfeito com o atendimento recebido: “Nota 10 eu dou pela excelência. Na mesma hora me atenderam e [o resgate] foi ótimo”.

Visualizações: 11