Conta de luz cara? Veja melhor horário para ligar a máquina de lavar roupa e economizar

70 min: É a vez de Barcelona fazer uma mudança dupla. Gavi e Ferran Torres vão para Robert Lewandowski e Dani Olmo.

69 min: Barcelona Aperte -o, e os fãs da casa trilham a cena com alguns Olés. Qualquer desculpa velha …

67 min: Pavlidis empurra o canal dentro da esquerda antes de dar uma pancada direta para Szczęsny, que teve pouco pouco a fazer, além de sonhar com bichas saborosas.

65 min: Araújo tenta liberar Aursnes pela direita. Chute de gol. Absolutamente nada acontecendo para o Benfica na frente. O mesmo não pode ser dito para Barcelonacom Raphinha iniciando um ataque com um delicioso backflick pela linha de toque esquerda. A bola está transportada pela face da caixa Benfica para Yamal, que executa outro backflick, liberando Kounde na caixa à direita. Uma cruz baixa fracassa. De Jong, deslizando, consegue desistir de um gol aberto a seis jardas.

63 min: Olmo tenta comprar um chute grátis pendurando uma perna para fazer contato com Silva, antes de cair no estilo descarado. O chute livre vai no caminho do Benfica, e Olmo tem sorte de não entrar no livro.

61 min: … Então, tendo dito isso, os anfitriões imediatamente diminuem as coisas. Pulitzer, por favor!

59 min: A vez de Balde comer moída no meio. Ele desliza um passe para Olmo, que um dois com Yamal ao longo do canal interno direito. Mas o passe de retorno é muito forte, permitindo que Trubin sufocar os pés de Olmo. Barcelona Começando a passar pelas engrenagens novamente, em busca do quarto gol.

57 min: De Jong brinca no meio do parque antes de alimentar Raphinha à esquerda. Raphinha procura Olmo com um cruzamento baixo, mas Olmo não consegue alcançar a bola diagonal antes de ficar sem jogo à direita do gol. Apenas por um segundo, o número quatro olhou nos cartões para Barcelona.

56 min: Benfica Faça uma troca dupla. Renato Sanches e Zeki Amdouni vão para Kerem Aktürkoğlu Andreas Schjelderup.

55 min: É tudo um pouco desgraçado e de baixa energia. Se ambas as equipes pudessem declarar, suspeita -se que eles estariam aqui e agora. Robert Lewandowski luta pela bola com o zagueiro do Benfica Antonio Silva. Fotografia: Alejandro García/EPA

53 min: O Yamal se aproxima da direita e vai para outro desses curvas em direção ao canto superior esquerdo. Este alvo único. Não é tão fácil quanto ele fez o primeiro olhar. Outro a arquivar: não super-humano o tempo todo.

52 min: Barcelona Tirou 63 % da posse hoje à noite e fiz 13 tentativas a gol do Benfica's One. "Lamal parece ter ido a Phil Foden completa com o embrulho de pulso sob medida", observa Tim Smith. "Isso é uma nova lesão ou não sou capaz de compreender os jovens de hoje. Pelo que vale, Phil parece ter usado o dele por pelo menos um ano. Mais barato que um tat, suponho? "

51 min: Yamal quase libera Olmo em jardas de espaço no meio com um back-bick. Quase, não exatamente. A multidão apreciou a habilidade de qualquer maneira.

49 min: Raphinha envia um chute livre para o bastão mais distante. Araújo tenta dirigir um cabeceamento para casa de um ângulo apertado, mas só pode retirar a rede lateral. Tão quase 4-1 na noite. E então quase 3-2 como pavlidis nascentes Benfica Esquerda e rola para Aursnes, que desliza e telhados. Mas Pavlidis estava claramente impedido.

48 min: Silva está reservado para recorte Raphinha no meio do mar. Um chute livre no flanco esquerdo.

47 min: Então aqui está uma estatística. Aos 17 anos e 241 dias, a Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem a fornecer um gol e uma assistência em um Liga dos Campeões jogo. Ele venceu um recorde estabelecido por Breel Embolo (17 anos 263 dias). Em seguida: Ansu Fati (17 anos 355 dias) e Jude Bellingham (18 anos 78 dias). Isso não é uma empresa ruim para manter.

O Benfica começa o segundo tempo. Sem alterações. "Costumava parecer um privilégio assistir Messi – mas com Lamal é mais como puro prazer", escreve Charles Antaki. Onde Messi correu e lamal; Messi era um livro fechado de gênio, Lamal tem talento sobre a vista do público. Além disso, ele gosta claramente de tocar, o que Messi nem sempre parecia. Mas Messi durou dez anos, talvez mais, no cume. Vamos ver sobre Lamal, mas já parece bom. "

Postbag no intervalo. Outro e -mail! Que tal isso. "Eu nunca sei o que fazer com Hansi Flick", começa Kári Tulinius. "Por um lado, ele quer que suas equipes atacem incansavelmente e confiassem na defesa de alto fio quando as coisas, inevitavelmente, ficam em forma de pêra. Por outro lado, ele tem o comportamento e o efeito de um gerente intermediário um pouco intenso em uma empresa de seguros de vida no vestido na sexta -feira. Eu acho que gosto dos meus gerentes de ataque de ataque inferno para parecer que eles sofreram por suas idéias selvagens. Zdenek Zeman, onde você está agora? " Qualquer desculpa antiga para reviver o melhor momento de Hans-Dieter.

Postbag no intervalo. Está repleto de um email. "Espero que Wojciech Szczęsny tenha aproveitado o tempo para iluminar um cigarro astuto em apreciação depois daquele gol do iamal francamente ultrajante", escreve Justin Kavanagh.

Anúncio de meio período. Hora de contemplar o grande confronto desta noite em Anfield. Yara El-Shaboury tem os detalhes. E sim, este empate acabou, mas você ainda voltará pelo segundo tempo, sim? Por favor!

Horário: Barcelona 3-1 Benfica (AGG 4-1) Barcelona tem sido simplesmente sensacional. Eles poderiam facilmente ter seis ou sete. Isso acabou, agora apenas um exercício de limitação de danos para o Benfica. A menos que algo muito estranho aconteça: o Barça marcou quatro gols no segundo tempo em Lisboa em janeiro, afinal. Mas sejamos realistas, o Barça é tão bom quanto nas quartas de final.

45 min: Otamendi não sabe se deve discutir o lançamento sobre o objetivo ou aceitar que ele não está mais no livro. Que poça alegre.

44 min: … e Otamendi tem seu cartão amarelo rescindido. Que fiasco.

43 min: Algumas coisas muito estranhas logo após o objetivo. Parece que o árbitro descartou o gol, tendo soprado por uma falta em Balde, que foi barulhento por Otamendi enquanto ajudava. Muito feliz? Parece isso. Otamendi está reservado. Mas então, talvez graças à intervenção do VAR, o árbitro concede o gol, afinal! Que estranho. Mas o objetivo está, como deveria.

META! Barcelona. AGG 4-1 … Mas não importa, porque Balde bombeia pelo centro do campo antes de escorregar um passe para Raphinha à sua esquerda. Raphinha assobia um tiro através de Trubin e no canto inferior direito. Está tudo acabado! Raphinha certamente colocou Barcelona com seu segundo da noite. Fotografia: Forencia Tan Jun/Uefa/Gefa/Getty Images

41 min: Olmo encontra Raphinh na borda do Benfica D. Raphinha se enquadra poderosamente em direção ao canto superior esquerdo … mas está sempre indo para cima. Momentos depois, Lewandowski passeios na área e se prepara para atirar de 12 jardas. Muita preparação. Ele hesita, está quase fechado e, de repente, correu, deu um tapa em um esforço sem características sem sentido em Trubin. Outra chance enorme desprezada.

39 min: Olmo desliza um passe pela direita para Yamal, que está tão perto de se afastar. Schjelderup salva o dia com um bom tackle de última hora. Então um balcão, com Pavlidis saltou livre Benfica esquerda. Ele abre o corpo e atinge um tiro fino em Szczęsny e fora da junção da trave e do posto à direita. Então a bandeira aparece para impedir, corretamente. Não teria contado, mas talvez isso dê a Benfica um pouco de socorro.

37 min: Esse segundo gol do Barça tirou um pouco de vento do Benfica velejar. Eles se depreciaram com seus anfitriões pelo primeiro trimestre de uma hora, mas agora, não tanto.

35 min: Replays desse gol do Yamal … meu oh meu. Ele apenas pinball flaginou esse tiro com a bota. Uma cunha suave de golfe. Um filme nítido de um tênis de mesa. Comparações com outras atividades de lazer estão disponíveis. Essa elegância. Raphinha imitou a bota do Yamal que sopra sapatos durante a celebração e, como Glenn Hoddle observa os esportes da TNT, Yamal certamente mereceu o buff.

33 min: Pedri é cortado por trás por Kökçü. É uma falta, nada mais. Pedri exibe uma carta imaginária enquanto esfrega o tornozelo, o que é um pouco desnecessário, especialmente após um desafio de variedade de jardim.

31 min: O Benfica está em toda a loja na parte de trás. Yamal tenta marcar Lewandowski, a 12 metros de distância. Um passe ruim. Ele é apenas humano, afinal. Barcelona poderia, e provavelmente deveria estar fora de vista.