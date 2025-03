Netanyahu e Putin têm ordem de prisão do TPI; entenda – 11/03/2025 – Mundo

“Wanderstop” oferece desenvolver chás com cores psicodélicas. Ivy Road / Annapurna Interactive

Senta -se em um banco ou em um sofá, traga um copo em chamas nos lábios e mergulhe em seus pensamentos. Esses momentos de serenidade estão no coração de Wanderstop (Disponível em 11 de março no PC, PlayStation e Xbox), um jogo no qual o chá vem para caçar idéias negras.

Após uma derrota humilhante, o Alta Warrior é encontrado inconsciente pelo Colossus Boro, proprietário de uma sala de chá localizada em uma clareira misteriosa. Consumida por um esgotamento e incapaz de sair, ela coloca um avental para servir bebidas quentes enquanto espera para se recuperar.

Em terapia

Uma série de clientes, tudo mais maluco que os outros, depois se apresenta a ela: um pai idiota que improvisa o cavaleiro, homens em trajes em busca de uma sala de reuniões, um comerciante agressivo … uma clientela complicada que deve ser poupada para obter ordens. Cada nova cabeça é, portanto, a ocasião para um esboço e as respostas de diálogo devem estar sabiamente que pressionará o interlocutor para se abrir para nós.

Aprender a ouvir pacientemente os outros é o primeiro das terapias para Alta, à direita. Ivy Road / Annapurna Interactive

Com esses consumidores encantados, um humor salvador é convidado na clareira onde Alta leva uma existência pesada por remorso e exaustão. Sua capacidade de introspecção aumenta assim como aprende a ouvir, mesmo que isso signifique levar os insultos de um garoto imundo ou compartilhar as ilusões de um caçador de demônios incompetentes.

Doze anos após sua obra -prima A parábola de Stanleyo talento do designer de jogos Davey Wreden para nos desestabilizar e nos fazer rir (Sou) está sempre intacto. Testemunhe a redação dos diálogos (em inglês, com legenda em francês)- “Café? Esta não é minha xícara de chá ”solto, por exemplo, o elegante boro – e a maneira pela qual o cenário habilmente ziguezague, entre esboços deliciosamente absurdos e momentos mais pesados.

Em contraponto, sobreposição das fases do jogo que consistem na preparação de bebidas quentes. O princípio básico é inspirado no de um simulador de vida: cabe a nós apreender uma cesta de vime para colher chá, varrer as folhas mortas, cortar arbustos, cultivar frutos plantando sementes e, finalmente, desenvolve infusões em um bule gigantesco.

Para fazer você perder sua bola (chá)

A pesquisa cega de ceder está profundamente associada ao mal do qual a heroína sofre, o Ivy Road Studio, no entanto, subverte o gênero ao interromper voluntariamente a produtividade do jogador: os arbustos do chá aparecem aleatoriamente na clareira, as plantas são esgotadas rapidamente e os recursos são reduzidos a zero em cada capítulo. Wanderstop quer nos encorajar a descer e, assim, ilustra a lentidão da convalescença de Alta, que aprende a deixar ir assim que descobrir uma nova bebida e a provar enquanto está sentada.

A combinação de sementes coloridas torna possível cultivar plantas fictícias cujas frutas saboram os chás. Ivy Road / Annapurna Interactive

Esses freios impostos ao jogador, no entanto, têm o efeito de fazer missões muito clássicas para gerenciamento de boutiques e se preparar para poções mais trabalhosas. A ponto de essas tarefas simples e geralmente banais em outros videogames, acabam gerando uma sensação de desconforto. Se nossas frustrações refletirem justamente os desiludentes regulares da heroína, que cai muitas vezes antes de conseguir avançar, eles também colocam nossa paciência à prova. Vá para o final deste jogo, apesar de seus cenários coloridos e seu ritmo acionado pela música suave de C418 (que compôs a música de Minecraft), pede para armar um pouco de perseverança.

O mundo Estudantes e professores especiais oferecem Acesse todo o nosso conteúdo ilimitado a partir de € 6,99/mês em vez de € 12,99. Descer

Durante as treze horas, levamos -nos para vir no final desta aventura, o aborrecimento nos fez deixar o jogo algumas vezes, o que acabou arrastando. Mas a complexidade de seus sabores só foi liberada após o fato, uma vez instalada em um sofá com, é claro, uma xícara de bebida quente na mão para meditar nessa terapia fascinante pelo chá.

Opinião de Pixels:

Nós gostamos:

Senta -se em um banco com sua bebida e espera para ver o que está acontecendo;

o grão de loucura permanente;

Passe de um assunto de pesagem a discussões leves em um piscar de olhos.

Nós gostamos menos:

O cultivo de frutas e a preparação do chá são repetitivos e às vezes frustrantes;

Não é fácil se libertar do jogo (como de uma depressão).

É antes para você se:

Você está procurando a originalidade;

Você está muito interessado em psicologia e esgotamento.

Não é para você se:

Você está procurando um simulador de vida relaxante;

Você não gosta que você seja constantemente desestabilizado.

A nota de pixel:

7 chás atendidos/10 clientes.