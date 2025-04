Corpo do quarto soldado dos EUA encontrado na Lituânia – DW – 04/04/2025

Em 26 de março, A polícia alemã conduziu um grande ataque contra os suspeitos de membros da brigada N’hamedu Em seis estados alemães. Uma busca policial também foi realizada em Dinamarca.

O Ministério Público Federal acusou 17 réus de fundação ou ser membros de uma organização terrorista doméstica.

As autoridades de segurança classificaram o ramo alemão da Brigada N’Hamedu como uma organização terrorista e acreditam que os membros do grupo organizaram ataques violentos em vários festivais da Eritreia na Alemanha em 2022 e 2023. Nos últimos anos, também se pensa que os eritreus exilados são responsáveis ​​por surtos maciços de violência na Holanda e na sufest.

De acordo com o escritório do promotor público federal, a brigada N’Hamedu é “um grupo de rede internacional cujo objetivo declarado é derrubar o governo em Eritreia. “

“Alguns membros” também consideram “violência contra instituições estatais alemãs e representantes do poder estatal” como “legítimo”.

Os protestos entre grupos rivais da Eritreia se tornaram violentos na cidade holandesa de Haia em fevereiro de 2024 Imagem: ANP/Picture Alliance

Regime pretende ‘controlar, intimidar’ a diáspora da eritreia

O que está por trás do confronto entre vários grupos da diáspora da Eritreia? Eritreia, localizada no chifre da África, separada de Etiópia em 1993 Após uma guerra de 30 anos e tornou -se independente. Desde então, foi governado pelo presidente Isaias Afwerki como um estado autoritário e único. Em termos de liberdade de imprensaAssim, direitos humanos e desenvolvimento econômico, apareceu regularmente na lista de comparações internacionais.

Os eritreus podem ser recrutados para “Serviço Nacional” indefinido – não apenas nas forças armadas, mas também na agricultura ou construção. O serviço nacional é considerado o principal motivo para fugir do país, juntamente com a opressão política. Cerca de metade de todos os eritreus Live no exteriorespalhado pelo mundo. Um dos maiores grupos, compreendendo mais de 80.000 pessoas, vive na Alemanha.

Um ensaio escrito por Nicole Hirt e publicado pela Agência Federal para a Educação Cívica, cujo título se traduz como “o longo braço do regime – a Eritreia e sua diáspora”, descreve como o governo da Eritreia mantém um controle sobre os eritreus no exílio.

Eles são obrigados por lei a pagar o chamado imposto da diáspora de 2% de sua renda, independentemente de agora possuirem uma cidadania diferente ou não. Eles só podem obter um novo passaporte, compra ou herdar propriedade na Eritreia se puderem fornecer provas de seu pagamento de “imposto sobre diáspora”.

Hirt afirma que o regime tenta “controlar, intimidar e trazer a diáspora em alinhar” por meio de estruturas e agentes políticos transnacionais.

A quem os festivais da Eritreia servem?

E é aqui que os festivais da Eritreia nos países ocidentais entram em cena. Oficialmente, são eventos culturais, organizados pelo governo da Eritreia e seus grupos de exílio afiliados na Alemanha. Na cidade de Giessen, o oeste, por exemplo, o Conselho Central de Eritrenos, afiliado ao governo, está por trás dos eventos.

O especialista em Eritreia, Gerrit Kurtz, do Instituto de Assuntos Internacionais e de Segurança de Berlim, escreve que o caráter desses festivais mudou consideravelmente ao longo do tempo.

“Eles costumavam ser uma oportunidade de comemorar a luta pela liberdade”, disse ele. “Os representantes do regime assumiram cada vez mais os festivais culturalmente orientados para o governo da Eritreia ou pessoas próximas a eles frequentemente aparecem, espalhando propaganda para o regime autoritário de Asmara”.

Especialistas dizem que as autoridades e representantes da Eritreia assumiram cada vez mais os festivais de orientação culturalmente para exercer sua influência Imagem: Helmut Fricke/DPA/Picture Alliance

Os críticos da Eritreia de tais festivais incluem o Movimento Global de Yiakl Eritreia e United4eritreia. Ambos os grupos acusaram os organizadores do festival na Alemanha de apoiar unilateralmente o governo – e coletar doações para isso. A DW enviou uma investigação à United4eritreia, perguntando se o grupo tinha laços com a brigada N’Hamedu e se apoiava seus objetivos. Ainda não houve resposta.

O Instituto de Pesquisa da Eritreia para Política e Estratégiauma plataforma dedicada a reunir eritreus em todo o mundo e defender a mudança pacífica e democrática na Eritreia, criticou acentuadamente as ataques policiais contra os eritreus na Alemanha, bem como a classificação de indivíduos como “suspeitos de terror”.

“Instituto de Pesquisa Eritreia para Política e Estratégia (ERIPS) condena fortemente as recentes ações injustas e injustas tomadas pelas autoridades alemãs contra refugiados da Eritreia residentes na Alemanha”, afirmou em comunicado em 28 de março. Argumenta que os festivais eritreanos “disfarçados como festivais culturais, servirem como plataformas de propaganda intencionadas a intensas eritricas, refinar os refúgios que são festivais” servirem como propaganda.

Os organizadores do festival, como o Conselho Central de Eritrenos na Alemanha, rejeitaram repetidamente tais acusações e falaram de uma reunião culturalmente influenciada.

‘A Eritreia está definitivamente interessada em melhorar as relações com a Alemanha’

Kurtz disse que isso representa um dilema para as autoridades alemãs. “A Alemanha não deve tomar o lado do governo da Eritreia – que geralmente tenta pressionar ou monitorar membros da diáspora. Ao mesmo tempo, é claro, a Alemanha não pode tolerar ações violentas, nas quais estão envolvidas as organizações da Brigada N’Hamedu e outras organizações da diáspora.

Kurtz acredita que “a Alemanha deve basicamente do lado da oposição não violenta na diáspora e apoiar os atores orientados democraticamente-mesmo que o governo continue a manter as relações bilaterais com asmara”. No entanto, como atualmente a Alemanha não possui um embaixador na Eritreia, sua influência é limitada.

“A Eritreia está definitivamente interessada em melhorar as relações com a Alemanha, e isso abre certas avenidas de influência”, acrescentou. “A ação contra a brigada N’Hamedu na Alemanha influenciará positivamente a posição da Alemanha com o regime em Asmara”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

