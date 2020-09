Covid-19: Casos e mortes por coronavírus em 28 de setembro.

Desde o balanço das 20h de domingo (26), 7 estados atualizaram seus dados: BA, CE, GO, MG, MS, PE e RR.

Às 8h, o consórcio publicou a primeira atualização do dia com 141.783 mortes e 4.732.568 casos.

Na domingo, às 20h, o balanço indicou: 141.776 mortes, 335 em 24 horas. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 697 óbitos, uma variação de -5% em relação aos dados registrados em 14 dias.

Sobre os infectados, na noite de domingo eram 4.731.915 brasileiros com o novo coronavírus, 13.800 desses confirmados no último dia. A média móvel de casos foi de 26.808 por dia, uma variação de -7% em relação aos casos registrados em 14 dias.

No total, 6 estados apresentam alta de mortes: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Roraima e Bahia.

Há estados, porém, em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. É o caso dos três estados do Norte: a média de mortes no Amapá, de 1 para 2; e em Roraima, de 2 para 3. A média é arredondada para facilitar a apresentação dos dados.

Já a situação no Rio de Janeiro e em Minas Gerais é diferente. O RJ vem apresentando alta há 10 dias consecutivos, com médias que variam entre 81 e 103 mortes diárias. Minas Gerais tem apresentado uma sequência maior de dias em estabilidade, mas já é o segundo dia consecutivo em alta, e a média passou de 62 para 73 mortes diárias no intervalo de 14 dias.