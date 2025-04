CPI das Bets prende empresário sob acusação de men...

O PT prepara o lançamento de uma nova edição de um curso voltado para religiosos na legenda, com foco no público evangélico. A iniciativa é conduzida pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, e representa mais um aceno dos petistas ao segmento em que têm encontrado maior rejeição. Com isso, o objetivo é capacitar políticos da legenda para o diálogo com os fiéis, além de moldar o discurso ideal, na visão da sigla, para reduzir o cenário adverso manifestado nas urnas nas últimas eleições.

Batizado de “Fé e Democracia para Evangélicos e Evangélicas”, o curso acontecerá entre maio e junho deste ano, e terá a participação inclusive de parlamentares como a deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ). A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Não é a primeira vez, contudo, que a fundação promove aulas como essas. Em outubro do ano passado, por exemplo, outra edição teve como foco também o eleitorado religioso e como tema “O Cuidado com a nossa Casa Comum”. Na ocasião, foram cinco compromissos online e um encontro presencial em Aparecida do Norte (SP), para uma romaria.

Iniciativa parecida foi feita para preparar candidatos do partido antes da eleição de 2024, e se repetiu ao longo dos meses seguintes. Tais cursos costumam ser conduzidos por uma ala religiosa do partido, que acredita que ainda há dificuldades dos filiados na conexão com os evangélicos nos temas caros a esse segmento.