Defensores ambientais e companhias aéreas discutem aumento do imposto sobre passagens aéreas

Companhias aéreas e gestores aeroportuários não decolam contra a vontade do governo triplicar o imposto sobre passagens aéreas (TSBA). Para completar o seu orçamento, o governo estabeleceu como objetivo recuperar, em 2025, mil milhões de euros, incluindo 850 milhões das companhias aéreas regulares e 150 milhões da aviação executiva. “Exigimos o cancelamento do aumento”é necessário que “o governo está revisando sua cópia”exclamou, terça-feira, 12 de novembro, Pascal de Izaguirre, presidente da Federação Nacional da Aviação e seus Ofícios (FNAM).

Para apoiar a sua afirmação, as empresas apresentaram um estudo da Deloitte que demonstraria que triplicar o TSBA seria “contraproducente”especificou o chefe da FNAM. As empresas e os aeroportos, sobretudo, convidam o governo a não enfraquecer o transporte aéreo. Um setor que pesa na economia, quase dois pontos do Produto Interno Bruto (PIB) e 567.946 empregos diretos, indiretos e induzidos. De acordo com o estudo da Deloitte, encomendado vários meses antes de o governo considerar aumentar o TSBA, só o transporte aéreo gera 37% das receitas turísticas internacionais em França, ou 23 mil milhões de euros. Também traz ao Estado 12 mil milhões de euros por ano em receitas fiscais.

Acima de tudo, salientam as companhias aéreas, triplicar o imposto poderia levar a “uma redução do tráfego em 2025 de 2% em média em todo o território, e muito mais em alguns aeroportos”. Thomas Juin, presidente do Sindicato dos Aeroportos Franceses (UAF), teme que as empresas estrangeiras, custo especialmente baixocomo Ryanair, easyJet, Vueling, Wizz Air e Volotea, estão a fechar rotas em França para abrir outras fora das fronteiras. Além disso, a FNAM e a UAF asseguram que o aumento dos impostos provocará a destruição de empregos. Segundo eles, pelo menos 11.500 cortes de postos de trabalho, aos quais se somará um prejuízo fiscal de 500 milhões de euros para o Estado. Por fim, alertam que o aumento do TSBA tornará « A França é o país que mais tributa o seu transporte aéreo dentro da União Europeia, com a Alemanha ».

“Uma atualização justa”

Ao contrário das companhias aéreas, as ONG ambientais acolhem favoravelmente a triplicação do imposto sobre os bilhetes de avião. “Uma boa ferramenta, ao contrário do que diz a indústria”argumenta Alexis Chailloux, gerente de transportes da a Rede de Ação Climática (RAC). Quando “os Países Baixos, a Alemanha e a Grã-Bretanha aumentaram os seus impostos, isso favoreceu a bandeira francesa”ele argumenta.

