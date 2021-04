Delegado detalha golpes e secretária alerta para ação criminosa no WhatsApp

O delegado da Polícia Civil, Nilton Boscaro, alerta os acreanos para as novas modalidades de golpes aplicados na praça, especialmente com o uso de tecnologia de comunicação.

Segundo ele, há duas modalidades de golpes no WhatsApp, uma delas algo como o “WhatsApp sequestrado” e outro “WhatsApp falso”. Atualmente, golpistas mandam mensagem pedindo dados, por exemplo, para cadastro de vacinação. Outros, envolvem negociação em portais de compra e venda, como a OLX. Ao acessar os contatos do celular, passa a pedir dinheiro se passando pela vítima.

Ao pedir transferência, o golpista informa conta de outro Estado. O ´WhatsApp falso´ usa foto do usuário com um número de telefone qualquer. “A pessoa não pode repassar o código de seis dígitos que chega via MSM”, disse o delegado.

Em outra situação, a secretária de Empreendedorismo do Acre, Eliane Sinhasique, também fez um alerta de um novo golpe na praça.

Desta vez o golpe é voltado para quem mora de aluguel. “O meliante se faz passar pelo dono do imóvel, diz que mudou de telefone e quer o aluguel depositado numa determinada conta”, relata Sinhasique.

“Fique esperto. Se receber a cobrança de um número diferente, ligue para o dono do imóvel”, pediu. “Para certificar que a pessoa está realmente pedindo dinheiro converse com alguém próximo a ela”, orienta do delegado Nilton Boscaro. As delegacias regionais estão cuidando desse tipo de caso e não há unidade especializada em crime cibernético. A vítima deve ´printar´ as mensagens e divulgar em suas redes avisando que está sendo vítima de golpe. No caso de transferência, avisar ao banco para tentar bloquear a remessa. Cópias, prints e o máximo de informações são fundamentais para uma investigação mais precisa.

Uma medida preventiva é a habilitação em duas etapas no WhatsApp.

São oito a dez modalidades de golpes aplicadas diariamente.

(com RAFM)