Depois de quase um mês, Acre registra duas mortes pela Covid-19

O Acre voltou a registrar mortes pela Covid-19, após quase um mês. O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) nesta quinta-feira (15) trouxe duas mortes pela doença e mais 36 novos casos. O último registro de morte foi em 18 de agosto. Com isso, o número de infectados subiu para 149.529 e o total de mortos foi para 2029 em todo o estado.

Há 7 exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e 2 pacientes internados com a doença.

Mortes

Uma idosa de 91 anos está entre as vítimas. Ela deu entrada em uma unidade de saúde de Rio Branco no dia 10 de agosto e morreu no dia 12 do mesmo mês.