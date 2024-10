dezoito departamentos mantidos em alerta laranja, “algumas chuvas ainda são possíveis”

Um barco de migrantes tentando chegar à Inglaterra atravessando o Canal da Mancha, em maio de 2024. CHRIS J. RATCLIFFE/REUTERS

Uma criança morreu na noite de quinta-feira na costa de Wissant (Pas-de-Calais) quando o barco carregado de migrantes se dirigia para Inglaterra, onde naufragou, anunciou a prefeitura marítima da Mancha e do Mar do Norte à Agence France-Presse (AFP). , sexta-feira, 18 de outubro. Durante uma operação para recuperar migrantes que caíram na água, “sessenta e cinco pessoas foram recuperadas sãs e salvas” mais, “após uma busca, uma criança foi encontrada inconsciente na água e infelizmente declarada morta”especifica a prefeitura marítima.

Esta morte eleva para pelo menos cinquenta e duas o número de pessoas mortas em tentativas de travessia em 2024, um recorde desde o início, em 2018, do fenómeno da pequenos barcosesses barcos improvisados ​​usados ​​pelos migrantes para tentar chegar à Inglaterra. Entre as vítimas estão regularmente crianças. No dia 3 de setembro, metade das doze vítimas do pior naufrágio do ano eram menores. No dia 5 de outubro, uma criança de 2 anos morreu esmagada num barco que transportava quase noventa pessoas e o seu motor avariou.

As condições para a travessia do Canal da Mancha, “uma das áreas mais movimentadas do mundo”segundo a prefeitura marítima, são particularmente perigosos em barcos sobrecarregados, a bordo dos quais poucos passageiros possuem coletes salva-vidas. Os barcos que chegam às costas britânicas desde 1é Janeiro teve uma média de cinquenta e três passageiros cada, em comparação com apenas treze em 2020, segundo dados oficiais das autoridades britânicas. Ainda segundo estes, desde o início do ano, mais de 26 mil migrantes chegaram a Inglaterra após cruzarem o Canal da Mancha.

