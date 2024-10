Revisão do Mundo sem Fim por Jean-Marc Jancovici e Christophe Blain – uma visão gráfica da crise climática | Livros de ciência e natureza

Adam Rutherford



HEis alguns factos: as alterações climáticas são reais, catastróficas e antropogénicas. O aquecimento global não é uma farsa, está a acontecer a um ritmo sem precedentes e não faz parte das flutuações naturais das temperaturas globais ao longo do tempo geológico.

Seria difícil encontrar um cientista climático que discordasse significativamente de qualquer coisa nas duas frases anteriores – embora goste de se preocupar com os detalhes. De alguma forma, porém, todos esses fatos são contestados fora dos muros da academia. Nós – e por nós quero dizer os cientistas em geral – não conseguimos transmitir a nossa confiança nestes factos ao mais vasto leque possível de pessoas, e a acção relativamente à emergência climática é fraca e carregada de inércia. Um complexo industrial de desinformação megafinanciado e com fins lucrativos fez o seu melhor para fazer lobby, trapacear e mentir na contestação dos factos. A polarização política não ajuda, com a acção climática a ser percebida e caracterizada como uma posição liberal de esquerda, reservada aos tipos hollywoodianos que se prezam e aos jovens ingénuos que se colam às estradas e deitam sopa à arte.

E agora aqui estou eu, um centrista de tendência esquerdista revendo uma história em quadrinhos francesa sobre a crise climática no Guardian. Tudo o que falta é nadar em água fria e uma homenagem ao poliamor.

Mas Mundo Sem Fim já é um sucesso global, um best-seller internacional, depois de ter sido publicado pela primeira vez em França. É grande e ousado no estilo das outras histórias em quadrinhos que saíram de seus nichos: Maus – A história murina do Holocausto, de Art Spiegelman, ganhadora do Pulitzer em 1991, com judeus como ratos e gatos nazistas; Persépoliso livro de memórias de 2003 de Marjane Satrapi sobre como cresceu no Irã, e Palestina do jornalista Joe Sacco, o seu registo da vida no terreno em Gaza na década de 1990. (Fascismo; conflito no Médio Oriente – cada um destes livros tem mais de 20 anos. Mais mudança.)

Mundo Sem Fim é escrito como uma espécie de diálogo socrático entre um especialista em clima (Jean-Marc Jancovici) e um ilustrador ignorante (Christophe Blain), que transforma os fatos em imagens. Tal como aquele outro ícone da campanha climática dominante, o filme de 2006 de Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, há muitas palestras e muitos gráficos (gosto dos gráficos ocasionais, mas pergunto-me se todos sentem o mesmo). É espirituoso, às vezes encantadoramente grosseiro, mas tem a tendência de quebrar a quarta parede, por assim dizer, acenando para o leitor e convidando-nos a receber um sermão de boa vontade. Eu não amo isso e sou literalmente um palestrante. Preocupo-me constantemente em fazer proselitismo ou intimidar o público – olha o quanto eu sei. Esta é uma forma daquilo a que nos referimos no mundo empresarial como “modelo do défice”, o que sugere que a ignorância do público é a causa do seu cepticismo. É uma teoria de comunicação científica que tem sido amplamente desmascarada como ineficaz, mas é abundante, talvez porque a ciência é difícil e técnica, e a maioria das pessoas para de estudá-la quando tem 16 anos.

A densidade de informação no Mundo Sem Fim é de facto incrível, por vezes esmagadora, e a maioria dos factos diz respeito à causa principal das alterações climáticas antropogénicas, que é o nosso vício vampírico pela energia. Algumas destas pepitas são poderosas (15.000 km num carro equivalem a 70.000 dias de escravatura), outras são confusas (uma viagem de elevador equivale a 50 ciclistas, mas fazer o quê e durante quanto tempo?). Apresenta um forte argumento a favor da interligação da vida no Planeta Terra, desde escovar os dentes até comprar alimentos, e mostra como as alterações climáticas já estão a ter um impacto político – desde a migração em massa à agitação social e muito mais. Como vivemos, o que comemos, como cultivamos, como viajamos, como comunicamos: todos os aspectos da vida nos últimos duzentos anos têm dependido da elevada concentração de energia armazenada nas ligações químicas dos hidrocarbonetos. As descrições granulares do livro sobre a forma como o mundo realmente funciona, das moléculas às pessoas e à economia, são persuasivas.

Não que eu precise ser persuadido, pelo menos sobre a crise que enfrentamos. Existem, no entanto, seções que são desleixadas e também enfadonhas. Perto do final, os autores começam a tagarelar sobre várias funções neurológicas e preceitos evolutivos que aparentemente explicam os nossos hábitos autodestrutivos e de consumo do planeta. Mas não se pode culpar simplesmente o estriado, uma parte do cérebro envolvida na bioquímica da recompensa pelo comportamento humano. Os autores tentam incutir uma mensagem de esperança, o que é bom, mas aterram na plataforma intelectual pública, de outra forma ocupada por adivinhos insípidos como Jordan Peterson ou Yuval Noah Harario que é mau, com explicações semi-compreendidas ou ultra-simplificadas de ideias científicas perversamente complexas, todas afirmadas como factos poderosos.

Talvez isso não importe. A luta começou e é existencial para a humanidade. As histórias costumam ser mais atraentes do que dados concretos. Isso é irritante para aqueles que passam a vida se preocupando com os detalhes. Talvez seja por isso que, apesar de eu sou o coro de uma história em quadrinhos sobre mudanças climáticas, achei um pouco insatisfatório. Sim, conte histórias, e talvez então todos possamos cantar mais alto a mesma partitura. Mas não nos martele com loquacidade.

