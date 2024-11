Disputas políticas começam após colapso da coalizão alemã – DW – 11/07/2024

E agora? Essa foi a questão do dia seguinte ao colapso da chamada coligação dos semáforos – batizada com o nome das cores dos três partidos que a formavam: o centro-esquerda Social-democratas (vermelho), o neoliberal Democratas Livres (amarelo) e o ambientalista Verdes.

Um dia após a dramática separação, o Chanceler Olaf ScholzA opinião de Scholz era muito diferente da dos líderes da oposição de centro-direita, cuja cooperação Scholz procura.

O União Democrata Cristã (CDU) e da Baviera União Social Cristã (CSU) não são apenas o maior bloco de oposição no actual parlamento, mas também são, de acordo com as sondagens actuais, os que têm maior probabilidade de emergir das novas eleições como a força mais forte.

Líder da CDU Friedrich Merz que é cotado para se tornar o próximo chanceler da Alemanha pediu uma ação rápida. “O governo já não tem maioria no Bundestag alemão e por isso temos de apelar ao Chanceler Federal – com uma decisão unânime do grupo parlamentar CDU/CSU – para convocar um voto de confiança imediatamente, no início da próxima semana em o mais recente”, disse ele.

O líder da CDU, Friedrich Merz, quer se tornar o próximo chanceler alemão Imagem: Markus Schreiber/AP/picture Alliance

O Chanceler se recusa a ser apressado

Um chanceler pode pedir um voto de confiança no Bundestag para confirmar se ainda tem apoio parlamentar suficiente. Após a dissolução da coligação, apenas os deputados do SPD e dos Verdes votarão em Scholz, o que significa que ele não conseguirá obter a maioria.

Se um chanceler não conseguir obter a maioria, poderá pedir formalmente ao presidente a dissolução do Bundestag no prazo de 21 dias. Após a dissolução do parlamento, novas eleições devem ser realizadas no prazo de 60 dias.

Scholz estabeleceu seu próprio cronograma, que anunciou na noite de quarta-feira e que pretende cumprir. Ele não quer convocar um voto de confiança até 15 de janeiro e continuará com um governo minoritário composto pelo SPD e pelos Verdes até então.

“O governo está a fazer o seu trabalho, continuará a fazê-lo nas próximas semanas e meses e os cidadãos terão em breve a oportunidade de decidir como as coisas vão continuar”, disse ele na manhã de quinta-feira.

Chanceler Scholz, Presidente Steinmeier com os novos e antigos ministros Imagem: Christoph Soeder/dpa/picture Alliance

A oposição só pode derrubar a chanceler com a maioria

O SPD e os Verdes querem aprovar mais algumas leis antes das novas eleições. Os seus resultados nas sondagens são péssimos e a coligação conseguiu recentemente tornar-se o governo mais impopular da história da República Federal da Alemanha.

Agora eles precisam de tempo para a campanha eleitoral.

Ninguém pode forçar a chanceler a convocar um voto de confiança antecipadamente, embora o líder da CDU, Merz, tenha acusado Scholz de adiar tácticas e de “procrastinar devido à insolvência política”.

Líder da CSU Markus Soder soou a mesma nota, dizendo que o governo estava uma “bagunça” e também apelando a um voto de confiança imediato e a novas eleições. “Scholz, Habeck e Lindner falharam completamente”, disse Söder aos repórteres em Munique. Ele descreveu o desmembramento da coalizão dos semáforos como “um símbolo do declínio da Alemanha”.

Presidente Frank Walter Steinmeierpor outro lado, pediu prudência. “Muitas pessoas no nosso país estão preocupadas com a situação política incerta no nosso país, na Europa, no mundo, mesmo depois das eleições nos EUA”, disse Steinmeier em Berlim. “Este não é o momento para tácticas e escaramuças, é o momento para a razão e a responsabilidade. Espero que todos os responsáveis ​​façam justiça à magnitude dos desafios.”

Steinmeier foi um importante ministro social-democrata e ocupou outros cargos políticos durante cerca de 18 anos antes de se tornar presidente em 2017. Desde então, a sua adesão ao SPD foi suspensa.

O homem de 68 anos faz questão de garantir que não é suspeito de ser partidário e enfatizou que manterá um olhar crítico sobre os procedimentos futuros.

Três dos quatro ministros do FDP renunciam

Na quinta-feira, o presidente demitiu oficialmente três dos quatro ministros do FDP: o ministro das Finanças, Christian Lindner, o ministro da Justiça, Marco Buschmann, e a ministra da Educação, Bettina Stark-Watzinger. O ministro dos Transportes, Volker Wissing, por outro lado, decidiu permanecer no cargo e deixou o FDP para fazê-lo.

O Ministério das Finanças será assumido por Jörg Kukies, um confidente próximo do Chanceler Scholz. O economista estudou em universidades de elite na França e nos EUA e trabalhou no banco de investimentos Goldman Sachs. Antes de passar para a Chancelaria como Secretário de Estado em 2021, ocupou o mesmo cargo no Ministério das Finanças.

O Ministro dos Transportes, Wissing, também assumirá o Ministério da Justiça, e o Ministro da Agricultura, Cem Özdemir, assumirá a pasta do Ministro da Educação.

O que acontece a seguir?

O chanceler e seu ministro da Economia e vice-chanceler Roberto Habeck querem cumprir seu cronograma. Salientam que o SPD e os Verdes não são uma “coligação provisória”, mas sim um governo minoritário e, portanto, plenamente capaz de agir a nível internacional.

Estão ainda em preparação projectos políticos importantes: o alívio fiscal para os trabalhadores com rendimentos médios e baixos está na agenda, bem como os planos do SPD-Verdes para reforçar o sistema legal de pensões.

Também na lista está uma reforma das políticas de imigração e asilo, com Scholz pretendendo implementar rapidamente as regras do Sistema Europeu Comum de Asilo.

Finalmente, Scholz quer implementar “medidas imediatas” para apoiar a economia em dificuldades. A redução dos preços da energia para as empresas industriais está na agenda, tal como as medidas para garantir empregos na indústria automóvel e nos seus fornecedores. Estas poderiam incluir subsídios para aumentar as vendas de carros elétricos.

É incerto se Scholz conseguirá garantir as maiorias parlamentares necessárias para implementar estes planos. O Bundestag está programado para se reunir pela última vez este ano em 20 de dezembro.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

