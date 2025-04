Educação realiza manutenção predial na Escola Rural Tabatinga, em Sena Madureira

Gabriel Freire



O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), segue, nesta sexta-feira, 4, com sete frentes de trabalho voltadas à melhoria da mobilidade em rodovias e vias urbanas do Acre. As equipes atuam em vias de Sena Madureira; na Avenida Sabiá, no Distrito Industrial de Rio Branco; na Rodovia AC-10, também em Rio Branco; além da Rodovia AC-475, em Plácido de Castro; da Rodovia AC-40 e do Ramal do Riozinho do Rola, na capital.

“Temos trabalhado para minimizar os pontos críticos nas estradas estaduais e vias urbanas, em parceria com as prefeituras, neste período de inverno. Com a chegada do verão, em breve, os serviços serão intensificados, proporcionando uma infraestrutura viária mais segura e eficiente para os usuários”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Durante vistoria às obras de tapa-buraco e remendo profundo na Avenida Sabiá, Sula acompanhou os serviços executados pela equipe do Deracre. A intervenção cobre 7 km da via, entre a entrada do Bloco C, no Distrito Industrial, e a entrada do Conjunto Universitário. Os trabalhos são realizados com recursos próprios do Estado, por determinação do governador Gladson Camelí.

“Essa ação melhora as condições de tráfego e garante mais segurança para motoristas e pedestres”, afirmou a gestora.

No Ramal do Riozinho do Rola, localizado na região da Transacreana, em Rio Branco, cerca de 700 toneladas de massa asfáltica serão aplicadas. A operação envolve 14 trabalhadores e oito máquinas, entre caçambas, carregadeiras, rolos compactadores e retroescavadeiras. O serviço inclui tapa-buraco, conservação e limpeza da estrada.

Sula Ximenes explicou que a equipe técnica atua na retirada e limpeza do pavimento danificado, seguida da aplicação e compactação da nova massa asfáltica. “Estamos realizando serviços de manutenção, conservação e recuperação com CBUQ [concreto betuminoso usinado a quente]”, informou.

Em Sena Madureira, a parceria entre o governo do Estado e a prefeitura tem garantido a recuperação de vias importantes, como as avenidas Brasil e Avelino Chaves, além da Rua Padre Egídio. Já em Assis Brasil, os trabalhos começaram pela região do hospital, com previsão de recuperação de outras ruas nos próximos dias.

As ações reforçam o compromisso do governo do Acre em garantir melhores condições de tráfego nas estradas estaduais, contribuindo com a segurança viária e o desenvolvimento social e econômico do estado.

























