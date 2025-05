Em pronunciamento, Lula fala de escala 6×1 e fraud...

Após o escândalo que teria desviado até 6,3 bilhões de reais de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que a ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, nomeasse o procurador federal Gilberto Waller Júnior como novo presidente do instituto.

A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta, 30, segundo o governo. Waller Júnior assume o cargo após a demissão de Alessandro Stefanutto, que caiu por determinação de Lula após a deflagração de uma operação da PF para investigar a fraude.

Waller Júnior é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais com pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ele ingressou no Poder Público como procurador do INSS em 1998, tendo ocupado os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral do INSS de 2007 a 2008.

Na Controladoria-Geral da União (CGU), o procurador foi ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e de corregedor-geral da União de 2019 a 2023. Atualmente, ocupa o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União.