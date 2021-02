Em Rio Branco, idosos acima de 85 anos começam a ser vacinados em sistema ‘drive-thru’

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, durante entrevista ao Bom Dia Acre, disse que as doses da vacina são de reserva que estavam sendo ofertadas, mas não teve procura. Os idosos de 90 anos ou mais começaram a ser vacinados contra a Covid-19 no último dia 10.

“Nós fizemos uma força-tarefa junto com a Secretaria de Estado de Saúde [Sesacre], junto com o Ministério Público [MP-AC] para a gente pegar as doses que estavam fazendo reserva para o público que estava sendo ofertado e não teve procura de idosos institucionalizados, idosos acima de 85 anos acamados, e acima de 90 anos. Tinha uma quantidade de reserva e nós estamos disponibilizando para 85 anos ou mais”, disse o secretário.