Em Sivens, dez anos após a morte de Rémi Fraisse, a questão da partilha de água não está resolvida

Um veículo de construção durante a restauração do local de Sivens após o abandono do projeto da barragem, em Lisle-sur-Tarn (Tarn), 31 de agosto de 2017. REMY GABALDA / AFP

Na floresta de Sivens, há dez anos, tensões, extremas durante semanasforam retomados depois de as máquinas de construção terem arrancado as primeiras árvores nas margens do Tescou, no início de Setembro. No Tarn, por um lado, opuseram-se os ocupantes da ZAD local, acompanhados pelos seus apoiantes – mobilizados contra o projecto de uma barragem de 315 metros de comprimento e 5 metros de largura no rio, para criar um vasto reservatório de água destinado para a irrigação das culturas – e, por outro, os agricultores, enquanto a polícia era onipresente na área. A tragédia ocorreu na noite de 25 para 26 de outubro de 2014: o ambientalista Rémi Fraisse, de 21 anos, foi morto pela explosão de uma granada ofensiva lançada por um policial. Ela pousou nele. Estão previstos encontros em sua memória para este sábado, 26 de outubro, nomeadamente na Maison de la Forêt Départementale de Sivens, em Lisle-sur-Tarn. O caso foi arquivado. O uso deste modelo de granada foi abandonado na França.

Depois desta noite desastrosa, o governo anunciou em 2015 que estava a abandonar o projecto da albufeira, que iria danificar uma zona húmida – e cuja declaração de utilidade pública seria aliás cancelada no ano seguinte pelo tribunal administrativo de Toulouse. O Estado teve que colocar a mão no bolso para financiar a reabilitação da área desmatada. Ele exigiu que todas as partes interessadas na água se sentassem à mesa e chegassem a acordo sobre um projecto territorial consensual para a gestão da água (PTGE). Onde está este hoje? Depois de estudos financiados nomeadamente pela agência de águas de Adour-Garonne, depois de várias auditorias realizadas por empresas independentes, depois de anos de discussões interrompidas por longos bloqueios antes de os trabalhos serem retomados por iniciativa da região Occitanie ou de um novo prefeito, a questão da a distribuição dos recursos hídricos no vale do Tescou ainda não está resolvida.

“Em dez anos, fizemos progresso intelectual, as pessoas compreenderam o benefício de ter acesso à água aqui, mas não houve nenhuma realização, embora realmente pensássemos que poderíamos proteger as nossas fazendastestemunha Jean-Claude Huc, presidente da Câmara de Agricultura de Tarn. Dez anos é cerca de um quarto de uma carreira agrícola…” Ele, que já era eleito na altura, não mudou o seu ponto de vista: é necessária uma obra a montante do rio que seca no verão. “O que aconteceu com Sivens em outubro de 2014 levou-nos a pensar noutras abordagens para o problema, mas o armazenamento é a única solução economicamente viável. »

