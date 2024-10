Promotor distrital de Los Angeles recomenda nova sentença para irmãos Menéndez | Los Angeles

Uma bagagem suspeita fez com que os passageiros de um voo da Gol tivessem que esperar cinco horas nesta quinta-feira (24) para a decolagem do avião do aeroporto internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

Durante o processo de decolagem do voo G3 1744, a Polícia Federal determinou o desembarque de uma passageira por suspeitar do conteúdo de uma bagagem despachada.

Além disso, houve a necessidade de uma nova verificação das bagagens de todos os passageiros do voo no raio-x do Galeão. Com partida programada para 18h40, o voo decolou às 23h45, depois das averiguações realizadas pelos policiais federais.

Segundo nota da Gol, os passageiros aguardaram o retorno das bagagens dentro do avião

“A Gol reforça que todos os procedimentos foram executados com foco na segurança, valor número um da companhia”, diz o comunicado da empresa.

Um passageiro ouvido pela Folha ouviu comentários sobre a presença de explosivos na bagagem da passageira que precisou desembarcar. A possibilidade não foi confirmada pela Polícia Federal.