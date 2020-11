Em Tarauacá, Juiz não se declara suspeito, e defere liminar suspendendo concurso público

Em processo anterior, o magistrado já havia se declarado suspeito para julgar um processo com pedido similar, e encaminhou-o para sua substituta, que também se declarou suspeita. Na decisão anterior, o juiz não especificou os motivos da suspeição. Na decisão de hoje, o magistrado não fez menção à qualquer suspeição.

Imagem: Foto pública. Magistrado Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga, titular da Comarca de Tarauacá [Reprodução: 02.05.2018, www.tarauaca.ac.gov.br].

Semana passada, dia 24/10/2020, a advogada Karen Sabrina de Souza Montilha, através do Dr. Thalles Vinicius de Souza Sales, haviam ajuizado Ação Popular com Pedido de Liminar nº. 0701251-68.2020.8.01.0014, contra a Prefeitura de Tarauacá e o Instituto Brasileiro de Concurso Público – Ibracop, requerendo a “imediata suspensão do concurso”.

O Acre.com.br publicou hoje pela manhã (leia aqui), que a previsão de alguns advogados era “naturalmente o juiz se declarar novamente suspeito, posto que já o fizera anteriormente em processo com causa de pedir semelhante“, previu um advogado ouvido pela Reportagem. Muitos tarauacaenses também imaginavam que o magistrado poderia novamente se declarar suspeito. Entretanto, não foi isso que ocorreu.

Nos bastidores da política, comenta-se que o ajuizamento do processo foi orquestrado por um candidato à prefeito para prejudicar a gestão municipal e repercutir politicamente desfavorável no processo eleitoral.

Nesta quarta-feira, 04, o excelentíssimo magistrado Dr. Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga deferiu o pedido de liminar, dizendo “DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 realizado pela Prefeitura do Município de Tarauacá, consequentemente deverá o Município abster-se de aplicar as provas previstas para o dia 08 de novembro de 2020. Em caso de descumprimento desta decisão incidirá multa no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de responsabilização penal e administrativa“.

A Prefeitura de Tarauacá já foi citada e intimada por e-mail quanto ao teor da decisão, mas não informou oficialmente se irá recorrer da decisão, contra a qual cabe o recurso de agravo de instrumento.

Leia a íntegra da decisão aqui.