Em Tarauacá, juiz suspende leis que criaram “pacote de bondades” e salários de servidores serão reduzidos

As fotografias, abaixo, fazem parte do álbum-dossiê apresentado, em 1917, pelo capitão do Exército Eugenio Augusto Terral, comandante da Companhia Regional do Tarauacá, ao Ministro da Justiça Carlos Maximiliano. Eugenio Terral chegou a Tarauacá no dia 11 de junho de 1916, para fundar a Companhia Regional do Tarauacá, à época, composta por 1 capitão, 1 alferes, 2 sargentos e 60 praças, conforme registrou o jornal Município (18/6/1916).

Devido discordâncias com o prefeito José Thomaz da Cunha Vasconcelos, no caso Amin Kontar, Terral entregou o cargo no início de 1918. Em 1920, foi nomeado novamente comandante da Companhia, permanecendo no cargo até início de 1921. Ele era filho de um francês de nome Erasmo Jacques Augusto Terral, que havia se estabelecido no estado do Paraná.

Nas imagens, vê-se roçados, pois Terral fez seus soldados também dedicarem-se à agricultura, para a produção de alimentos para usufruto da própria Companhia.

As fotografias foram retiradas do Sistema de Informações do Arquivo Nacional (https://sian.an.gov.br/).

Por Alma Acreana (ISAAC MELO)