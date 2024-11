em Valência, explode a raiva contra as autoridades políticas

Edward Helmore



Donald Trump contestou veementemente uma pesquisa chocante em Iowa que concluiu Kamala Harris liderando o ex-presidente no estado tipicamente vermelho de 47% a 44%.

“Nenhum presidente fez mais pelos AGRICULTORES e pelo Grande Estado de Iowa do que Donald J. Trump”, disse Trump em uma postagem em sua rede Truth Social na manhã de domingo. “Na verdade, não chega nem perto! Todas as pesquisas, exceto uma fortemente inclinada para o Democratas por um odiador de Trump que disse que estava totalmente errado da última vez, me levante, MUITO.”

Trump continuou, em letras maiúsculas: “Eu amo os agricultores e eles me amam. E eles confiam em mim. Mais de 85% das terras de Iowa são usadas para agricultura e produz mais milho, porcos, ovos, etanol e biodiesel do que qualquer outro estado.

No sábado, a pesquisa Selzer realizado para o Jornal Des Moines Register mostrou a vice-presidente à frente de seu rival republicano por três pontos. Selzer é uma organização eleitoral amplamente respeitada, com um bom histórico em Iowa; ela alcançou a fama nas pesquisas em 2008, quando previu que um senador praticamente desconhecido, Barack Obama, derrotaria a líder Hillary Clinton nas convenções de Iowa.

Se Harris fosse competitivo em Iowa – que Trump venceu em 2016 e 2020 – isso poderia remodelar radicalmente a corrida.

O pesquisador disse à MSNBC no domingo, Harris liderava a votação antecipada em Iowa “por causa de sua força com as mulheres em geral, ainda mais forte com mulheres com 65 anos ou mais. A margem dela é superior a 2 para 1 – e esta é uma faixa etária que aparece para votar ou vota cedo em números desproporcionalmente grandes.”

No início do domingo, a campanha de Trump divulgou um memorando do seu principal pesquisador e do seu principal consultor de dados chamando a pesquisa do Des Moines Register de “uma clara discrepância” e dizendo que uma pesquisa do Emerson College – também divulgada no sábado – refletia mais de perto o estado do eleitorado de Iowa. .

A pesquisa da Emerson descobriu 53% dos prováveis ​​eleitores apoiam Trump e 43% apoiam Harris, com 3% indecisos e 1% planejando votar em um candidato de um terceiro partido.

A campanha de Trump, que muitos democratas acreditam estar preparando o terreno para uma série de contestações legais aos resultados das pesquisas, também disse por e-mail que o Enquete do Registro de Des Moines e uma subsequente sondagem estadual do New York Times que revelou Harris à frente em quatro dos sete estados, está “a ser usada para impulsionar uma narrativa de supressão de eleitores contra os apoiantes do Presidente Trump.

“Alguns membros da mídia estão optando por amplificar uma corrida louca para diminuir e diminuir o entusiasmo dos eleitores”, acrescentou o comunicado.

Na semana passada, Trump disse: “A Pensilvânia está a fazer batota e a ser apanhada, em níveis de grande escala raramente vistos antes”, mas não forneceu provas para a afirmação. Um responsável da campanha de Harris disse que a alegação de “trapaça” era um exemplo de como Trump estava a tentar semear dúvidas no sistema eleitoral porque temia perder.

As reivindicações surgem no momento em que um juiz federal planeja decidir se as autoridades de Iowa podem continuar tentando remover centenas de potenciais não-cidadãos de suas listas de votação, apesar dos críticos dizerem que o esforço poderia impedir o voto de cidadãos recentemente naturalizados.

O governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, um republicano, disse ao programa “Meet the Press” da NBC no domingo que está confiante de que Trump “irá vencer Iowa com confiança”.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para The Stakes – Edição Eleitoral dos EUA The Guardian guia você através do caos de uma eleição presidencial de enorme importância Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Questionado sobre se Trump tem problemas para conquistar as eleitoras mulheres, Burgum disse: “Eu ficaria surpreso, completamente chocado se isso chegasse perto de ser um fato em Iowa”.

Burgum apontou para pesquisas nacionais que mostram Harris e Trump empatados.

“Acho que é essa a sensação que tenho no chão. É uma corrida muito acirrada. Será decidido na terça-feira”, acrescentou Burgum.

Mas falando à MSNBC, o governador de Maryland, Wes Moore, um democrata, disse que a pesquisa Des Moines Register que coloca Harris à frente de Iowa, mas ainda dentro de margens de erro, “alinha-se com o que estamos vendo no terreno”, especialmente entre as eleitoras.

Moore continuou: “Estamos assistindo a uma energia que acho que não existia há algum tempo, onde continuamos a ver onde as mulheres entendem em primeira mão o que está em jogo, que entendem a dinâmica e as distinções entre esses dois candidatos que literalmente poderiam Não seja mais severo quando estiver falando sobre uma visão futura para o país.”