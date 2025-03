Emma Raducanu poderia ‘mal respirar ou ver através das lágrimas’ depois de avistar perseguidor | Emma Raducanu

PA Media



Emma Raducanu revelou que “não conseguia ver a bola através das lágrimas” e podia “mal respirar” durante uma provação de perseguição no Dubai Open no mês passado.

O britânico de 22 anos ficou encolhido para trás da cadeira do árbitro depois de receber repetidos atenção indesejada de um homem “fixado” Antes e durante sua partida da segunda rodada contra Karolina Mucmova.

Raducanu disse aos repórteres: “Eu estava obviamente muito perturbado. Eu o vi no primeiro jogo da partida e fiquei tipo, não sei como vou terminar. Eu literalmente não conseguia ver a bola com lágrimas. Eu mal conseguia respirar. Eu estava tipo, eu preciso apenas respirar aqui. ”

RADUCANU revelou que já havia sido abordada duas vezes pelo homem fora da corte.

A ex -campeã do US Open estava conversando com a mídia antes do início do BNP Paribas Open em Indian Wells, onde retornará à ação nesta semana pela primeira vez desde a provação.

O incidente ocorreu no início do primeiro conjunto da partida de Muchova. Ela se reagrupou para brincar depois que o homem foi removido da arena, mas perdeu por 7-6, 6-4. Mais tarde, ela optou por não apresentar queixa, mas o indivíduo foi banido de futuros torneios.

“Foi um momento muito emocional”, disse Raducanu. “Após a partida, eu caí em lágrimas, mas não necessariamente porque perdi. Houve tanta emoção nas últimas semanas dos eventos que acontecem, e eu só precisava daquela semana de folga para respirar e vir aqui. Eu me sinto muito melhor. ”

RADUCANU enfrentará Moyuka Uchijima, do Japão, que está classificada em três lugares acima dela no 52 no mundo, na primeira rodada na Califórnia. O vencedor é garantido para enfrentar a terceira semente, Coco Gauff, com os 32 principais jogadores recebendo bastões até a segunda rodada.