Emmanuel Macron pediu a François Bayrou que se reunisse com grupos políticos fora da LFI e do RN

Sempre cheio e eleito por dois anos consecutivos como melhor restaurante asiático de São Paulo pelo júri especializado da Folha, o badalado Ping Yang enfrenta uma crise interna que deverá parar na Justiça.

As empresas Blue Moon e Alhambra, que afirmam terem investido em torno de R$ 700 mil no negócio, acusam o chef Maurício Santi de estelionato. Representantes dos dois grupos empresariais dizem que vão entrar com medidas judiciais. Também afirmam que registrarão uma notícia-crime na polícia.

Segundo Eduardo Takemi, da Blue Moon, o chef teria surpreendido os investidores na semana passada com a notícia de que não queria mais fazer uma sociedade com as duas empresas, quebrando o acordo que teriam feito anteriormente.

“Foi uma conversa absolutamente surreal. Ele se virou pra gente e disse: ‘Gosto muito de vocês, são amigos muito queridos, mas estou vendo que nós não vamos ser bons sócios um pro outro. Estou desistindo da sociedade, e vou ver como vou pagar vocês”, narra Takemi.

À coluna, o chef nega as acusações e afirma que a Blue Moon e a Alhambra “descumpriram termos estipulados, gerando um impasse”. “As acusações de estelionato promovidas pela Blue Moon e pela Alhambra são infundadas e serão devidamente contestadas”, afirma Santi, em nota.

Aberto no início de 2023, o asiático logo se tornou um sucesso de público e crítica. A fila para conseguir uma mesa no restaurante costuma ultrapassar uma hora de espera para quem não consegue reservar com antecedência.

A Blue Moon e Alhambra vinham colocando recursos no Ping Yang há cerca de um ano, diz Eduardo Takemi. Ele afirma que as duas empresas participaram de todo o processo para a saída do grupo Saliva, então investidor na casa. O passo seguinte, afirma Takemi, seria oficializar a entrada dos novos sócios.

“A gente deu o dinheiro necessário para o Maurício fazer essa primeira pernada [pagamento ao grupo Saliva de parte do valor investido]. E no momento de executar a segunda pernada [a parceria com as empresa], ele passou a perna na gente”, afirma Takemi.

O empresário diz ainda que a notícia foi dada por Santi às vésperas da assinatura dos documentos que oficializaria a parceria entre eles. No início desta semana, os investidores fizeram uma reunião com o advogado do chef. De acordo com Takemi, o profissional apresentou uma planilha com o que o Santi “entende que deve para eles”. “Mas não deu nenhum tipo de prazo, [garantia de] pagamento, nada.”

Segundo Takemi, os problemas começaram quando eles questionaram o chef sobre de que forma seria aplicado um investimento de R$ 300 mil. “A gente queria entender do que se tratava. Foi o suficiente para isso acontecer.”

Além do Ping Yang, a parceria previa a abertura de um novo restaurante em frente ao endereço atual, localizado na região dos Jardins.

Leia a íntegra da nota do chef Mauricio Santi:

“O restaurante Ping Yang esclarece que as informações divulgadas sobre a dissolução do pré-acordo societário com os grupos Blue Moon Investimentos e Participações SLU Ltda. (“Blue Moon”) e Alhambra Comunicação e Participações Ltda. (“Alhambra”) não refletem a realidade dos fatos.

Antes mesmo de firmado formalmente o acordo, que previa um investimento inicial e condições para a formação de uma sociedade, as empresas Blue Moon e Alhambra passaram a descumprir os termos estipulados, gerando um impasse.

As acusações de estelionato promovidas pela Blue Moon e pela Alhambra são infundadas e serão devidamente contestadas.

O Ping Yang reitera o seu compromisso com a verdade e com a resolução da controvérsia de natureza societária, que está sendo tratada dentro das vias legais, com o acompanhamento de advogados das partes.”

