Enem 2024: portões são fechados em todo o Brasil

O tema da redação do Enem 2024 é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes sociais logo após o início da prova neste domingo (3).

Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e com uma proposta de intervenção sobre o tema. Na edição passada, o tema foi os “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

A redação costuma ser determinante para discriminar os candidatos que conseguem uma vaga na universidade, já que representa 20% da nota final. É a única área, por exemplo, em que é possível chegar à nota mil, o que resulta em um peso relevante na média final do candidato.

O texto da redação é corrigido a partir de cinco competências, com valor de 200 pontos cada uma: o domínio do português, compreensão do tema e aplicação de conceitos, articulação de informações, coesão e proposta de intervenção.

Esta última competência é uma inovação do Enem e não costuma ser cobrada em outros vestibulares. É nela que os alunos das redes estaduais têm as piores notas na comparação com quem estudou em escolas particulares, segundo a pesquisa.

Além da redação, os candidatos também fazem neste domingo as provas de ciências humanas e linguagens, com 45 questões objetivas de cada uma.

O Enem deste ano recebeu mais de 4,32 milhões de inscrições em todo o país. O exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora.

No próximo domingo (10), os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

