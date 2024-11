Estado busca apoio do governo federal para fortalecer a agricultura do Acre

Wesley Moraes



A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e a Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) participaram, nesta quarta-feira, 6, na capital federal, de reuniões nos ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário em busca de novos investimentos para impulsionar o setor produtivo acreano.

O titular da Seagri, José Luis Tchê, apresentou projetos, defendeu a abertura de linhas de crédito e prestou contas das iniciativas desenvolvidas pelo governo do Estado em benefício dos produtores rurais. De acordo com o gestor, o apoio federal é muito importante para o fortalecimento das ações.

“Essa é a oportunidade que temos de mostrarmos a realidade do nosso estado, que tem 85% da cobertura florestal preservada e precisa ser recompensado por meio da produção. O governo federal é um importante parceiro neste processo, para que possamos avançar e produzir com qualidade”, afirmou.

Durante as audiências, o secretário destacou a crescente produção de café no estado, que deve encerrar a safra com a colheita de 100 mil sacas do grão. Além disso, Tchê falou sobre o potencial da cadeia do mel e do cacau nativo da Amazônia. “São produtos diferenciados, que têm uma história peculiar e alto valor agregado”, explicou.

Guilherme Campos Júnior, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, enalteceu a expansão da cafeicultura no estado. “O consumo de café está aumentando no mundo, e o Acre pode ser um bom exemplo de cultivo de café sustentável, podendo mostrar que é possível aliar a lavoura com a proteção da floresta”, enfatizou.

A gestão do governador Gladson Cameli tem alcançado feitos históricos no setor rural. Com incentivo aos agricultores e grandes investimentos realizados pelo Estado, o Acre vem batendo recordes seguidos de produção. Fábio Rueda, secretário da Repac, reforçou a atuação do órgão na defesa dos interesses do Acre em Brasília.

“Nosso estado tem uma vocação natural para a agricultura. O governo tem feito muito pelos nossos produtores, e o nosso papel aqui em Brasília é trabalhar para garantir os recursos, que são fundamentais para que a zona rural prospere cada vez mais”, pontuou.

As reuniões foram acompanhadas pelo chefe de gabinete da Repac, William Raad, e o assessor Samuel Lisboa; e também pela diretora administrativa e financeira da Seagri, Temyllis Silva.

