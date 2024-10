EUA acusam oficial iraniano de suposta conspiração para matar ativista em Nova York | Notícias sobre crimes

Nick Ames at the Emirates Stadium



As esperanças europeias do Arsenal nunca viveriam ou morreriam com este resultado, mas eles fizeram um mau tempo com os três pontos que, no entanto, lhes dão um passo gigante no sentido de prolongar a sua campanha para além de Janeiro. Eles tiveram chances suficientes para colocar Shakhtar Donetsk fora e depois se prepararam para um final estranho, quando Dmytro Riznyk defendeu um pênalti cobrado por Leandro Trossard aos 79 minutos.

No final das contas, foi Riznyk, cujo autogolo na primeira parte, do qual ele pouco sabia, resolveu a questão e o Shakhtar manteve-se admiravelmente competitivo durante todo o jogo. Mikel Arteta vai agora suar com a preparação física de Riccardo Calafiori, que deixou o campo com evidente desconforto a 20 minutos do final.

À medida que este novo e alargado formato da Liga dos Campeões entra na sua sinuosa fase intermédia, era tentador perguntar-se exactamente o que estava em jogo para o Arsenal. Arteta mal foi questionado sobre o jogo em sua coletiva de imprensa pré-jogo; eles ainda têm muito tempo para navegar com segurança no grupo de 36 equipes. Mas ele foi interrogado sobre as ramificações do incidente de sábado. derrota polêmica para Bournemouth e talvez seja aí que reside a motivação: reiniciar um pouco antes da visita totalmente mais importante do Liverpool neste domingo.

A visita do Shakhtar pelo menos apresentou uma história significativa no mundo real. A sua consistência de desempenho a este nível é uma maravilha, a forma como assumiram simultaneamente o papel de embaixador internacional do seu país desde a sua horrível invasão pela Rússia é uma inspiração. Qualquer tipo de resultado aqui constituiria um triunfo e foram aplaudidos por 3.000 adeptos num campo fora de casa salpicado de bandeiras ucranianas.

Sempre houve o perigo para o Shakhtar de que mesmo com Martin Ødegaard e Bukayo Saka ainda não retornando Arsenal poderiam concluir o trabalho rapidamente se surgissem a todo vapor. O início rápido veio como esperado e, pouco depois de Gabriel Jesus ter centrado pouco além de Trossard, um canto do belga coube a Calafiori. O gol estava à sua mercê, mas, a oito metros de distância, ele se adiantou e a tempestade inicial se acalmou.

O extremo esquerdo Eguinaldo deu uma breve ideia do que poderia acontecer se o Arsenal afrouxasse, pegando no bolso de Ben White e indo para a área, mas vendo o seu adversário recuperar para evitar perigo genuíno.

Aos 16 minutos, rematou na sequência de uma incursão inteligente de Pedro Henrique, cujo remate ricocheteou nas costas de Gabriel Magalhães. O Arsenal manteve-se honesto, embora Trossard tenha rematado ao lado na outra baliza, após uma jogada inteligente de Kai Havertz, e depois tenha cruzado um cruzamento de Martinelli para fora da baliza.

Dmytro Riznyk nega Leandro Trossard de pênalti. Fotografia: Dylan Martinez/Reuters

O Arsenal já não estava a funcionar a todo vapor e, à medida que a meia hora se aproximava, o Shakhtar podia sentir-se satisfeito com o facto de o processo estar à deriva. Bastou uma leve mudança de marcha para mudar o mostrador.

Declan Rice serviu Martinelli na esquerda e, através de um movimento característico do lateral-direito Yukhym Konoplia, o seu remate certeiro acertou na base do poste mais próximo. Ele ricocheteou no infeliz Riznyk e se contorceu, dando um pouco de vida a uma torcida local, que antes estava semi-empenhada.

Um segundo golo certamente eliminaria qualquer dor do restante, com Havertz farejando, mas vendo Riznyk livre. A vitória não aconteceu antes do intervalo devido a uma intervenção heróica de Mykola Matviyenko, quando Havertz parecia certo de converter e, pouco antes do apito, uma defesa inteligente de Riznyk de Jesus.

Arteta retirou White, que havia recebido um cartão amarelo e parecia estar aquém do seu melhor, no intervalo. Entrou Mikel Merino, com Thomas Partey passando para lateral-direito; pouco fez para alterar o fluxo do tráfego, Trossard olhando para uma entrega de Martinelli além do poste mais distante.

Riznyk, que dificilmente teve culpa no primeiro gol, criou um problema mais autoinfligido com a bola aos pés aos 53 minutos, mas conseguiu afastar Martinelli, pouco depois parecendo mais seguro ao rebater um remate do mesmo jogador.

O Shakhtar, sem canecas quando teve a chance de construir, teve sua melhor abertura até o momento com um passe desleixado de Trossard que exigiu um bloqueio potencialmente salvador de Gabriel de Eguinaldo. Eles ainda estavam em jogo e começaram a sondar mais alto no campo. Mesmo sem bater à porta, garantiram que o Arsenal, para quem os erros surgiam, não pudesse encarar a fase final sentindo-se completamente à vontade.

Houve uma preocupação muito real quando Calafiori, aparentemente lesionado no joelho, não pôde continuar e foi substituído por Myles Lewis-Skelly. Momentos depois, o Arsenal teve a oportunidade de atenuar quaisquer incertezas naquela noite, Valeriy Bondar concluiu, após uma revisão do VAR, ter desviado um cruzamento de Merino com o braço estendido.

Trossard foi encarregado de garantir a segurança, mas Riznyk conseguiu uma merecida redenção ao repelir uma cobrança de pênalti ruim, apontada para o meio, com a perna traseira. O Shakhtar, agora visivelmente cheio de possibilidades, esteve perto de marcar nos descontos, quando David Raya defendeu a toda a velocidade de Pedrinho. Eles poderiam estar orgulhosos, mas, para o Arsenal, este foi mais um encontro da fase da liga para marcar.