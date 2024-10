Everton x Fulham: Premier League – ao vivo | Primeira Liga

Barry Glendenning



Principais eventos Mostrar apenas os principais eventos Ative o JavaScript para usar este recurso

28 minutos: Adama Traore tenta a sorte, acertando um chute em direção ao poste mais próximo, mas Pickford nega o gol. Éverton não consegue limpar a bola e um cruzamento em direção ao poste mais distante é cabeceado para Smith-Rowe por Jiminez. O meio-campista do Fulham precisa se esticar, não consegue segurar o chute e chuta por cima da trave. Compartilhar

26 minutos: Adama Traore leva a melhor sobre Myolenko pela linha lateral direita, mas seu cruzamento para o Éverton área de grande penalidade é sombria. A bola quica na frente de Michael Keane, que corta para longe. Compartilhar

23 minutos: Iliman Ndiaye ganha um livre barato para Éverton largamente à esquerda, bastante afastado, indo para o solo sob contacto mínimo de Tete. Dwight McNeil manda a bola para a área, onde Alex Iwobi cabeceia para Leno. Compartilhar

20 minutos: Tete tenta colocar Traoré atrás do Éverton defesa com passe para a linha de fundo, mas acerta o lançamento e manda a bola para gol. É esse tipo de jogo. Compartilhar

18 minutos: Sander Berge escorrega ao tentar controlar uma bola caindo em uma área central e inadvertidamente toca nela com a mão. As ondas do árbitro continuam. Compartilhar

16 minutos: Embora seja muito cedo para dar uma definição definitiva, esta partida já parece ser uma excelente candidata para a ordem de “Última partida do dia”. Verdade seja dita, era quase certo que estava entre os favoritos antes de a bola ser chutada neste fim de semana. Brentford 4-3 Ipswich Town é atualmente o único a ser batido pelo maior faturamento. Compartilhar

14 minutos: Outra bola enrolada de Mykolenko do fundo do Fulham a área de grande penalidade é cabeceada por Antonee Robinson. O americano realmente colocou as costas – e a cabeça, obviamente – nisso. Compartilhar

12 minutos: Jiminez e Pereira se unem do lado de fora do Éverton área e por razões que ele conhece, o brasileiro evita uma oportunidade de chute com a bola bem posicionada para ele, o gol à sua mercê e Tarkowski desequilibrado à sua frente. Uma boa chance será desperdiçada para o Fulham. Compartilhar

11 minutos: Pereira lança a bola ao lado para Adama Traore, mas acerta o passe e não consegue encontrar o Fulham ala e manda para cobrança lateral. Compartilhar

9 minutos: Éverton os fãs apelam por um pênalti depois que Calvert-Lewin vai ao chão alegando que foi derrubado por Bassey. Houve contato, mas a gravidade levou a melhor sobre o atacante do Everton antes de Bassey entrar em cena. Calvert-Lewin do Everton em ação com Bassey do Fulham. Fotografia: Peter Powell/Reuters Compartilhar Atualizado em 17h44 horário de Brasília

7 minutos: Kenny Tete cruza para o Éverton chefe da direita. Raul Jimenez dá uma cutucada em Tarkowski para abrir espaço, mas atira fraco nas luvas de Jordan Pickford. Na forma atual, seria de esperar que o internacional mexicano se saísse melhor, embora o VAR pudesse ter intervindo se ele tivesse marcado, porque pareceu empurrar Tarkowski. Compartilhar

5 minutos: Mykolenko tenta fazer um passe profundo na direção de Dominic Calvert-Lewin, mas erra um pouco em sua entrega. Calvin Bassey limpa na retaguarda para Fulham. Compartilhar

4 minutos: Está estranhamente silencioso dentro de Goodison Park nestes estágios iniciais, enquanto as duas equipes tentam se entender. Traore, do Fulham, e Mykolenko, do Everton, disputam a bola. Fotografia: Nick Potts/PA Compartilhar Atualizado em 17h46 horário de Brasília

3 minutos: Iliman Ndiaye coloca a bola fora de jogo por um Fulham arremesso lateral ao tentar se conectar com Mykolenko na linha lateral esquerda. Ele estava operando em um espaço muito apertado, então não seremos muito críticos. Compartilhar

2 minutos: Andreas Pereira se joga no chão do lado de fora do Éverton área de grande penalidade após um pequeno encontro com Vitaliy Mykolenko. Ele está arriscando o braço e o árbitro não aceita. Compartilhar

Everton x Fulham está pronto … 1 minuto: Fulham faz a bola rolar e não demora muito para voltar aos pés do goleiro Bernd Leno. Compartilhar Atualizado em 17h32 horário de Brasília

Goodison Park lembra: Num estádio silencioso, o sargento Andy Manning toca The Last Post depois de membros de diversas forças militares britânicas marcharem para o campo para depositarem coroas de flores comemorativas. Compartilhar Atualizado em 17h30 (horário de Brasília)

Não faz muito tempo: Os jogadores entram em campo e, sendo este o último jogo do Everton em casa antes do Remembrance Sunday, os capitães Bernd Leno e James Tarkowski colocarão coroas de papoulas no círculo central antes das habituais formalidades pré-jogo. Compartilhar

O Primeira Liga mesa: Os resultados de hoje, nomeadamente a vitória do Brentford sobre o Ipswich Town, significam que o Fulham chega a esta partida na 12ª posição, enquanto o Everton permanece na 16ª. Compartilhar

Dominic Calvert-Lewin: Com seu contrato expirando no final da temporada, o Éverton O atacante não mostra grande vontade de assinar um novo e parece pronto para deixar o clube por transferência gratuita no final da temporada, a menos que o clube decida vendê-lo em janeiro para recuperar algum dinheiro. No entanto, Sean Dyche descartou a possibilidade, dizendo que a sobrevivência na Premiership vale mais do que quaisquer fundos que possam ser gerados com a venda do atacante. “O prêmio maior neste caso é Primeira Liga futebol para o Everton Football Club”, disse o dirigente. “Sabe, quando entrei, era como se você precisasse proteger o que estamos fazendo, então essa é a prioridade número 1. Ao longo dessa jornada e cronograma, obviamente tivemos que trazer dinheiro. Isso tem sido bastante aparente e gastar menos e trazer mais, baixar os salários, é claro. “Mas dar jogadores a qualquer custo porque você precisa de algum dinheiro, felizmente nunca fomos levados tão longe e isso ainda é o mesmo agora. Ainda podemos tomar decisões sobre as situações e não vejo nada além dele estar aqui até o final do contrato e, esperançosamente, além. Veremos. O atacante do Everton, Dominic Calvert-Lewin, pode deixar o clube como agente livre quando seu contrato expirar no final da temporada. Fotografia: Alan Walter/REX/Shutterstock Compartilhar

Marco Silva: Depois de passar pouco mais de 18 meses no comando do Everton desde junho de 2018 e levá-los ao oitavo lugar no Primeira LigaMarco Silva provavelmente será recebido calorosamente naquela que provavelmente será sua última visita a Goodison Park esta tarde, antes da mudança do clube para seu novo estádio em Bramley-Moore Dock. O técnico do Fulham lembrou com carinho de sua passagem por Goodison Park quando o assunto foi levantado em sua coletiva de imprensa ontem. “Foi uma honra dirigir um clube como Éverton”, disse ele. “Não sou o primeiro nem o último, com certeza, a dizer isso porque quando você está lá dá para sentir como é um grande clube, como eles têm uma torcida enorme. “É um (estádio) histórico, também old school e há algo especial no local. Você pode sentir isso. Como gerente doméstico, você pode sentir isso mais porque acontece semana após semana. Mesmo quando você vai lá brincando, você também pode sentir isso. É um lugar especial para brincar.” Compartilhar

Árbitros de hoje Árbitro: João Brooks.

Assistentes: Simon Bennett e Darren Cann.

Quarto oficial: Leigh Doughty.

NOSSO: Stuart Attwell.

Assistente de VAR: Constantino Hatzidakis. John Brooks lidera a equipe atual de árbitros em Goodison Park. Fotografia: Paul Greenwood/REX/Shutterstock Compartilhar

Essas equipes: Jarrod Brantwaithe retorna de uma lesão na coxa para ocupar seu lugar no banco de reservas Évertonque permanece inalterado em relação ao time que venceu o Ipswich no fim de semana passado. Marco Silva faz uma alteração na equipa que perdeu frente ao Villa e é reforçada: Issa Diop entra no lugar de Joachim Anderson, que cumpre suspensão. Compartilhar

Escalações de Everton x Fulham Éverton (4-2-3-1): Pickford; Young, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Doucouré; Harrison, Ndiaye, McNeil; Calvert-Lewin Subs: Virginia, Patterson, Mangala, Beto, O’Brien, Coleman, Lindstrom, Branthwaite, Armstrong Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Bergé, Pereira; Traoré, Smith Rowe, Iwobi; Jiménez Subs: Benda, Cuenca, Sessegnon, Reed, Cairney, King, Wilson, Nelson, Muniz Compartilhar Atualizado em 16h29 horário de Brasília





Notícias iniciais da equipe O zagueiro central do Fulham, Joachim Anderson, fica de fora no Naughty Step depois de ter sido expulso contra o Aston Villa na última vez, enquanto o meio-campista Sasa Lukic e o lateral-direito Timothy Castagne permanecem afastados. Carlos Vniicius e Jorge Cuenca deverão ser avaliados antes do pontapé inicial, mas nenhum dos jogadores deverá ser titular. O Everton não poderá contar com James Garner, que sofre de uma lesão nas costas, enquanto Armando Broja, Tim Iroegbunam e Youssef Chermiti permanecem afastados. O defesa-central Jarrad Brantwaithe e o médio Jesper Lindstrom serão incluídos na equipa desta jornada, após recuperarem de lesão e doença, respectivamente. Jarrad Branthwaite fez apenas uma partida pelo Everton nesta temporada, mas espera-se que esteja na equipe desta jornada. Fotografia: Molly Darlington/Reuters Compartilhar