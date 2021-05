“Ex-BBB é nota de rodapé”, diz Vanderson Brito sobre sua nomeação no governo

O ex-BBB Vanderson Brito usou as redes sociais neste domingo (2), para alfinetar a imprensa acerca das matérias envolvendo a sua nomeação no governo Gladson Cameli (Progressistas) no cargo de comissão na Secretaria de Estadual de Saúde (Sesacre) para atuar na área indígena.

Vanderson é biólogo, pesquisador e professor com ampla atuação pelas causas indígenas, se tornou conhecido em todo o Brasil por ter participado da edição de 2019 do reality show Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo.

Na publicação, ao falar da sua nomeação no governo, Vanderson Brito afirmou que “tem mais de 10 anos dedicados à educação, preservação ambiental, apoio a causas sociais e indígenas. O Ex-BBB tem formação técnica e acadêmica para colaborar com nosso Estado, seja na Educação, Saúde, Meio Ambiente, gestão de projetos dentre outras”, afirmou.

Em outro trecho, Vanderson destacou a sua formação universitária e as suas origens. ”O Ex-BBB antes de ser Ex-BBB é acadêmico, pesquisador, estudante de Doutorado em Neurociência e Educação, e principalmente, sou Indígena, conheço bem demais as nossas necessidades e os caminhos para ajudar a resolver. Ex-BBB é nota de rodapé. Antes de tudo isso sou Vanderson Brito, filho do meu Acre e por ele continuo aqui, firme e forte”, salientou.