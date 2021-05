Governo vai entregar Seringal Cachoeira para iniciativa privada

A secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, declarou ao ac24horas nesta segunda-feira (3) que o governo do Acre deverá abrir uma licitação pública para repassar a Pousada Ecológica Seringal Cachoeira, localizada em Xapuri, interior do Acre, para a iniciativa privada.

De acordo com a gestora, o local está fechado para visitação há pelo menos quatro anos, tendo em vista que na gestão do atual governo não foram colocados cargos comissionados para gerir o local. “A finalidade é colocar na mão do empresariado que está sem funcionamento, como o Estado não é empresário para bancar cargos comissionados como eram bancados até 2018, vamos abrir a concorrência para que empresários possam concorrer e fazer investimentos”, explicou.

Sinhasique revelou que a licitação é de livre concorrência. Segundo ela, o valor inicial será de R$ 500 mil, porém, ao que tudo indica, o dinheiro não será para os cofres do Estado, mas sim, usado para investimentos. “Quem ganhar essa concorrência vai investir o dinheiro na própria infraestrutura, fazendo reformas, consertos e reparos. A pousada tem nome e está localizada em local que é histórico, se o empresário souber investir em turismo, é possível obter retorno”.

“O Estado não pode continuar agindo como empresário do setor hoteleiro-turístico, não é essa a função do governo. Não podemos deixar aquilo se deteriorar como outros em gestões anteriores”, concluiu.

Com chalés situados em meio à floresta amazônica o hotel foi inaugurado em 2007, no auge das políticas de desenvolvimento sustentável dos governos petistas.