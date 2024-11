Expectativa de vida ao nascer no Brasil sobe para 76,4 anos em 2023

Muitos políticos ainda estão indecisos sobre se os doentes terminais devem ser autorizados a acabar com as suas vidas.

Os legisladores na Grã-Bretanha estão a debater uma legislação divisiva sobre a morte assistida para pacientes terminais, antes do que se espera ser um voto de consciência cortante.

O Parlamento iniciou uma segunda leitura do Projeto de lei para adultos com doenças terminais (fim da vida) na sexta-feira, avaliar se adultos mentalmente competentes com uma doença incurável e com uma esperança de vida inferior a seis meses deveriam ser autorizados a pôr fim às suas vidas com ajuda médica.

Abrindo o debate, o deputado trabalhista Kim Leadbeater, que propôs a medida, disse que a mudança da lei daria às pessoas com doenças terminais “escolha, autonomia e dignidade no final das suas vidas”.

Os que são a favor do projecto de lei, que seria aplicável em Inglaterra e no País de Gales, argumentam que se trata de encurtar a morte daqueles que estão com doenças terminais e dar-lhes mais controlo. Os opositores acreditam que as pessoas vulneráveis ​​e doentes sentir-se-ão pressionadas a acabar com as suas vidas para evitarem ser um fardo para as suas famílias.

“Sejamos claros: não estamos a falar de uma escolha entre a vida ou a morte, estamos a falar de dar às pessoas que estão a morrer uma escolha sobre como morrer”, disse Leadbeater, enquanto apoiantes de ambos os lados se reuniam em frente ao parlamento.

Duas sondagens na semana passada indicaram que a maioria das pessoas apoia a legislação proposta, mas muitos membros do parlamento indicaram que ainda não tinham tomado uma decisão antes do voto livre, o que os levará a votar de acordo com a sua consciência e não de acordo com o partido. linhas.

Leadbeater disse que o projeto de lei incluiria “as salvaguardas mais rigorosas em qualquer lugar do mundo” – o desejo de morrer de qualquer paciente teria de ser aprovado por um juiz e dois médicos.

Mas o apoio no parlamento parece menos seguro, com alguns deputados a dizer que a actual proposta carece de detalhes e precisa de ser apoiada por mais investigação para estudar as implicações jurídicas e financeiras de uma mudança legislativa.

A presidente da Câmara, Lindsay Hoyle, rejeitou na sexta-feira uma oferta de um grupo de parlamentares para interromper o debate sobre o projeto. Eles já haviam apresentado uma proposta de emenda, que poderia impedir que o projeto avançasse para votação.

Se os deputados votarem a favor do projecto de lei, este passará para a próxima fase do processo parlamentar e enfrentará novas votações em 2025.

Se o Reino Unido acabar por aprovar a lei, juntar-se-á a outros países como a Austrália, o Canadá e alguns estados dos EUA no lançamento da grande reforma social.

Desde a Lei do Suicídio de 1961, é ilegal na Inglaterra e no País de Gales encorajar ou ajudar o suicídio, e os culpados podem pegar até 14 anos de prisão.