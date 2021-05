Família tem residência destruída por incêndio em Sena Madureira

Uma residência localizada no bairro Vitória, no município de Sena Madureira, foi completamente tomada pelo fogo na manhã deste domingo (30). Moradores vizinhos registraram o momento em que a casa era consumida pelas chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para intervir no sinistro, que praticamente destruiu o imóvel.

As informações divulgadas pelo jornalista do município, Aldejane Pinto, apontam que o incêndio teria tomado grandes proporções. Vídeos compartilhados por meio das redes sociais mostram a altura das chamas, que por pouco não atingiram residências próximas.

Até o momento, não se sabe o que pode ter provocado o incêndio. Uma perícia do Corpo de Bombeiros deve informar posteriormente as causas. Muitos curiosos se aglomeram no local no momento em que a casa era tomada pelo fogo.