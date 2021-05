Auxílio Emergencial: Caixa encerra pagamento da 2ª parcela a inscritos via site e app

A Caixa Econômica Federal (CEF) encerra neste domingo (30) os pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021 aos trabalhadores inscritos pelo site e pelo aplicativo do programa, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, mas não do Bolsa Família.

Recebem neste domingo os trabalhadores nascidos em dezembro. A terceira parcela para este público começará a ser paga em 20 de junho.

Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos da segunda parcela serão concluídos na segunda-feira (31), enquanto a terceira começa a ser paga em 17 de junho.

A ajuda paga neste domingo será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito neste domingo.