No 2º Distrito, criminosos em carro atiram em homem na rua e fogem

Ivanilson da Silva Barros, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio em via pública na tarde deste sábado, 29, na rua Revolta, no bairro Cidade Nova, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Ivanilson estava parado na calçada, quando homens não identificados se aproximaram em um carro e efetuaram vários tiros. A vítima foi ferida com três tiros de raspão na região das costas, braço e ombro. Mesmo ferido, Ivanilson ainda conseguiu correr e se livrou dos bandidos. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fizeram buscas na região na tentativa de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pelo Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).