FBI confirma escolhas de gabinete de Trump alvo de ameaças de bomba, ‘golpe’ | Notícias de Donald Trump

O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah parece ter-se mantido no seu primeiro dia, enquanto milhares de pessoas deslocadas se preparam para regressar às suas casas no sul do Líbano, apesar dos militares de Israel terem anunciado restrições à circulação na área.

O porta-voz militar israelense, Avichay Adraee, disse no X na quarta-feira que os residentes seriam proibidos de viajar ao sul do rio Litani, a cerca de 30 km (20 milhas) da fronteira israelense, das 17h (15h GMT) às 7h (05h GMT). na quinta-feira.

Ele disse que os residentes deslocados não seriam autorizados a regressar às aldeias das quais o exército lhes tinha ordenado que saíssem, uma vez que as forças israelitas ainda estavam presentes na área.

O cessar-fogo, que foi mediado pelos Estados Unidos e entrou em vigor na manhã de quarta-feira, dá às forças israelenses e aos combatentes do Hezbollah 60 dias para se retirarem do sul do Líbano.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que instruiu os militares a não permitirem que os residentes voltassem às aldeias libanesas perto da fronteira Israel-Líbano.

O exército do Líbano, ao qual foi dada a responsabilidade de garantir a duração do cessar-fogo e assumirá o controlo do sul do Líbano à medida que Israel retira gradualmente as suas forças, disse que começou a enviar tropas adicionais ao sul de Litani.

Mais cedo na quarta-feira, o Chefe do Estado-Maior militar israelense, Herzi Halevi, disse que a aplicação do cessar-fogo por Israel seria determinada pelo cumprimento do acordo pelo Hezbollah.

“Os agentes do Hezbollah que se aproximarem das nossas tropas, da área fronteiriça e das aldeias dentro da área que marcamos serão atingidos. …Estamos a preparar-nos, a preparar-nos para a possibilidade de que esta abordagem (de cessar-fogo) não tenha sucesso”, disse ele.

Hezbollah reivindica “vitória”

Na sua primeira declaração pública desde a entrada em vigor da trégua, o Hezbollah disse que conseguiu uma “vitória” sobre Israel.

“A vitória do Deus Todo-Poderoso foi aliada da causa justa”, disse o comunicado do grupo alinhado ao Irã.

Os combatentes do Hezbollah “permanecerão em total prontidão para lidar com as ambições do inimigo israelita e os seus ataques”, acrescenta o comunicado.

Anteriormente, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, apelou à unidade depois do que ele disse ter sido a “fase mais cruel da história libanesa”.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse ao presidente dos EUA, Joe Biden, que o seu governo aprovou o cessar-fogo e que apreciou a sua “compreensão de que Israel manterá a sua liberdade de acção na sua aplicação”, afirmou o seu gabinete.

Biden divulgou uma declaração conjunta com o presidente francês, Emmanuel Macron, enfatizando que ambos os países “trabalharão com Israel e o Líbano para garantir que este acordo seja totalmente implementado e aplicado”.

O Hezbollah começou a lançar foguetes contra Israel em 8 de outubro de 2023, no que disse ser solidariedade aos palestinos em Gaza. Os ataques transfronteiriços persistiram durante meses.

Os militares de Israel intensificaram os combates em Setembro, bombardeando áreas em todo o país e depois lançando uma ofensiva terrestre em Outubro.

Pelo menos 3.823 pessoas foram mortas e 15.859 feridas em ataques israelitas no Líbano desde Outubro de 2023, segundo as autoridades de saúde libanesas.

‘Raio de esperança’

Apesar do aviso de Israel sobre as restrições à circulação, os residentes libaneses deslocados amontoaram-se em carros que transportavam colchões e atravessaram a cidade de Tiro, fortemente bombardeada, no sul, para regressarem às áreas de onde foram forçados a abandonar.

Shams Fakih, um residente de Kfar Kila, no sul do Líbano, disse à Al Jazeera: “Assim que nos deixarem regressar à nossa aldeia, iremos para lá, mas agora vamos para outra aldeia (em) Debeen, onde o meu irmão que estava lutando pela resistência foi morto.”

Outros não conseguiram regressar às suas aldeias natais porque as forças israelitas ainda não tinham retirado da área.

Hussam Arrout, pai de quatro filhos, disse à agência de notícias Reuters que estava desesperado para voltar para casa, mas as forças israelenses ainda estavam no sul do Líbano.

“Os israelenses não se retiraram totalmente. Eles ainda estão no limite. Então decidimos esperar até que o exército anuncie que podemos entrar. Depois ligaremos imediatamente os carros e iremos para a aldeia”, disse ele.

Após o anúncio do cessar-fogo, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse que o acordo era o “primeiro raio de esperança” na guerra regional.

“É essencial que aqueles que assinaram o compromisso de cessar-fogo o respeitem na íntegra”, disse ele numa declaração televisiva durante uma visita a Lisboa, acrescentando que as forças de manutenção da paz da ONU no Líbano estavam prontas para monitorizar o cessar-fogo.

“Recebi ontem um sinal auspicioso, o primeiro raio de esperança para a paz em meio à escuridão dos últimos meses”, disse ele, acrescentando: “É um momento de grande importância, especialmente para os civis que estavam pagando um preço enorme por esta propagação conflito.”

Guterres também reiterou o seu apelo a um cessar-fogo em Gaza.