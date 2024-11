Núcleo Qualivida promove ação especial do Novembro Azul para servidores da Polícia Civil do Acre

Priscila Ribeiro



Representantes do governo do Acre participam da 4ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, promovida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, órgão do Ministério da Educação. O evento é realizado na Arena Mané Garrincha, em Brasília (DF), e teve início nesta terça-feira, 26.

Com o tema Inovação, Inclusão e Sustentabilidade, a iniciativa busca fortalecer e valorizar a educação profissional no Brasil, além de ampliar a divulgação e o reconhecimento das instituições que oferecem essa modalidade de ensino. A programação segue até quinta-feira, 28.

Reforçando o compromisso com o ensino técnico, o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), participa do encontro, que conta com exposições científicas, oficinas e debates, entre outras atividades.

A diretora de Ensino do Ieptec, Mara Lima, destaca a importância do evento e a contribuição para a educação profissional acreana. “É um momento de troca de experiências, em que todas as outras instituições, federais e estaduais, apresentam as suas metodologias, e a gente consegue absorver e levar exemplos para melhorar a nossa execução no estado”, afirmou.

Com o novo ensino médio, a educação profissionalizante passou a fazer parte da grade curricular do ensino básico. A chefe da Divisão de Ensino Médio da SEE, Rosângela Queiroz, também acompanha a programação e aponta a relevância da iniciativa para o Acre.

“Estamos em um momento novo, em que a educação básica tem total relação com a educação profissionalizante. É um aprendizado que a gente busca aqui; novos conhecimentos, para implementarmos em nosso estado diante dessa nova realidade”, avaliou.

Também participam da semana nacional a chefe do Departamento de Planejamento e Orçamento do Ieptec, Aldenice Ferreira; a chefe de Divisão de Projetos do Ieptec, Lucelia Frota; a assessora técnica do Departamento de Ensino Médio da SEE, Kátia Leão; e a coordenadora de EPT do Conselho Estadual de Educação, Márcia Oliveira.

