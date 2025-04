Festas sem álcool, nem julgamentos, são a nova moda na cidade do México; anima?

Quem diria? Festas sem álcool estão atraindo cada vez mais jovens na cidade do México. O movimento une pessoas de todas as idades com o desejo comum de dançar, sem nenhum tipo de barreira. Ninguém paga nada, ninguém se preocupa com a roupa ou com o ritmo.

Chamado de Nueva Red de Bailadores (NRB), ou Nova Rede de Dançarinos, o coletivo conseguiu reinventar a forma como os mexicanos celebram a música e a convivência.

“Eu sabia muito sobre dança, e meu corpo sempre misturou isso com álcool. Aqui, encontrei um novo lugar. Foi uma experiência reveladora para mim descobrir que tenho tudo isso dentro de mim, do qual posso me libertar. Posso me libertar completamente do que os outros pensam, do que eu mesmo penso”, contou Mateo Cruz, participante do evento.