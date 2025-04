Filho de Datena volta a ter cargo no Senado após q...

Gustavo Maia

Os caciques do União Brasil chegaram rapidamente a um novo nome para indicar ao presidente Lula para assumir o Ministério das Comunicações no lugar de Juscelino Filho, que pediu demissão nesta terça-feira depois de ser denunciado pela PGR por suspeita de desvio de emendas parlamentares.

Trata-se do deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), o atual líder do partido na Câmara. Se confirmada, sua ida para a Esplanada de Lula abriria espaço para o próprio Juscelino, que retomou o mandato de deputado federal, assumir a liderança da bancada.

Nesta terça, Fernandes participou de almoço com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na casa do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o líder do partido na Casa, Efraim Filho (PB), e o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O encontro já estava marcado antes de a denúncia da PGR contra Juscelino vir a público para tratar da relação do União Brasil com o Planalto, mas o pedido de demissão do agora ex-ministro e a escolha de seu sucessor acabaram entrando na pauta.

Ainda durante o almoço, Alcolumbre telefonou para Lula, que estava em São Paulo se preparando para embarcar rumo a Honduras, e informou que Pedro Lucas era o nome da legenda para substituir Juscelino no comando da pasta. O presidente recebeu a indicação, mas não respondeu se iria acatá-la. Ele retorna a Brasília na madrugada desta quinta-feira.

Deputado do Maranhão

Aos 45 anos, Pedro Lucas Fernandes, natural de São Luís, assim como Juscelino, exerce seu segundo mandato seguido na Câmara dos Deputados. Chegou ao União Brasil em 2022. Antes, era filiado ao PTB, pelo qual foi vereador na Câmara Municipal da capital maranhense de 2012 a 2018.

Empossado na liderança do União Brasil em fevereiro de 2025, depois de Elmar Nascimento assumir a segunda vice-presidência da Câmara, Fernandes integrou a comitiva liderada por Lula em viagem ao Japão e ao Vietnã, no final de março.

“O Maranhão, como um importante estado agrícola e que possui o Porto do Itaqui, que já registra consideráveis exportações para países asiáticos, poderá ser beneficiado nos acordos que serão firmados”, declarou o deputado antes da viagem.