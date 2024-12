Flamengo bate Criciúma e ajuda Fluminense na luta contra rebaixamento

Lincoln Chaves – Repórter da EBC



O Criciúma está próximo de ser o terceiro clube rebaixado deste Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (4), o Tigre perdeu do Flamengo por 3 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, pela 37ª rodada da competição. O resultado em Criciúma (SC) beneficiou o Fluminense, grande rival do Rubro-Negro, que luta para não cair à Série B.

Com 38 pontos, os catarinenses abrem a zona de rebaixamento (Z4), dois pontos atrás do Tricolor carioca, único time que a equipe carvoeira pode ultrapassar. Se o Fluminense vencer o Cuiabá nesta quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão da Rádio Nacional, o Criciúma terá o descenso confirmado. O Flamengo, sem maiores pretensões, soma agora 69 pontos na terceira posição.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, o atacante Bruno Henrique achou Ayrton Lucas na área, pela esquerda. Ele cruzou e o também lateral Guillermo Varela finalizou de primeira para abrir o placar. Aos 25 da etapa final, o time carioca teve pênalti marcado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), que viu toque de mão do zagueiro Tobias Figueiredo na área: Bruno Henrique bateu e converteu. Aos 38, o atacante Luiz Araújo recebeu do volante Erick Pulgar na entrada da área e chutou na saída do goleiro Gustavo, dando números finais à partida.

Juventude salvo

Se o Criciúma se complicou, o Juventude pode, enfim, respirar aliviado. Jogando no Morumbis, em São Paulo, o time da Serra Gaúcha bateu os donos da casa por 2 a 1 e se salvou do rebaixamento. A equipe visitante foi a 45 pontos, no 13º lugar, abrindo sete pontos para Criciúma e Red Bull Bragantino, que figuram no Z4. Já o Tricolor paulista, com 59, é o sexto colocado, garantido na fase de grupos da Libertadores.

O Alviverde saiu na frente aos seis minutos do segundo tempo, com Gabriel Taliari. O atacante foi acionado pelo volante Luís Mandaca, carregou a bola até a entrada da área e bateu no canto do goleiro Rafael. Aos 16, o lateral João Lucas cruzou pela direita e o atacante Erick concluiu, ampliando o placar. O São Paulo descontou aos 31 minutos. Após cruzamento de William Farias pela esquerda, a meia altura, o também atacante Luciano completou para as redes.

Crise sem fim

Após chegar às finais das Copas do Brasil e Libertadores, o Atlético-MG entrou em uma espiral de resultados ruins em que não somente ficou sem os dois títulos, como está ameaçado pelo rebaixamento à Série B. O Galo perdeu do Vasco por 2 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, chegando a 12 partidas sem vencer. Após o duelo, o técnico Gabriel Milito deixou o comando do clube.

Gabriel Milito não é mais o treinador do Galo. A decisão foi tomada na noite desta quarta-feira, em comum acordo com o técnico, que deixa o Clube juntamente com sua comissão. Com as nossas cores, o treinador conquistou o Campeonato Mineiro de 2024 e alcançou as finais da Copa do… pic.twitter.com/4uMkDDq533 — Atlético (@Atletico) December 5, 2024

Os mineiros têm 44 pontos e aguardam os resultados de Fluminense (40) e Bragantino (38) para saberem se entram na última rodada livres de qualquer possibilidade de queda ou não. O Vasco, com 47 pontos, está garantido na próxima Copa Sul-Americana, o que o Atlético-MG ainda pode alcançar.

Aos seis minutos do segundo tempo, o meia Philipe Coutinho lançou, de cavadinha, o atacante Pablo Vegetti, que invadiu a área pela direita e finalizou para as redes, de primeira. Aos 18, em novo contra-ataque vascaíno, o lateral Lucas Piton cruzou da entrada da área pela esquerda e Coutinho completou, aumentando a vantagem.