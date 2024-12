François Bayrou afirma que será chefe de governo “em pleno exercício e complementaridade” com Emmanuel Macron

Diane Taylor



O governo anunciou que deportou quase 13.500 pessoas desde que assumiu o poder, algo que os ministros dizem que prova a sua abordagem dura em relação aos migrantes, mas que os defensores dos direitos humanos alertaram que poderia colocar vidas em risco.

O governo afirma que está no caminho certo para entregar o maior número de regressos em cinco anos e inclui os quatro maiores voos de regresso de sempre.

O Observador revelado no início deste mês que pelo menos três desses quatro voos eram de retorno ao Brasil, e acredita-se que o quarto também deverá ir para lá.

Entre 5 de julho e 7 de dezembro de 2024, foram registados um total de 13.460 regressos, a maioria deles voluntários. Mas o número de regressos forçados aumentou 25% em comparação com o mesmo período de 2023.

O Escritório em casa organizou voos de deportação para pelo menos sete países, incluindo Paquistão, Nigéria e Albânia. Fontes do departamento confirmaram que 37 pessoas foram removidas no voo para o Paquistão. Um dos que foram removidos à força foi um requerente de asilo recusado, cuja esposa dependia do seu pedido de asilo.

O escritório doméstico removeu-o mas deixou sua esposa no Reino Unido. Organizações de direitos humanos alertaram que alguns dos deportados teriam sido separados à força de seus familiares.

Emma Ginn, diretora da instituição de caridade Medical Justice, que trabalha para apoiar a saúde dos detidos de imigração que enfrentam remoção do Reino Unido, disse: “Os novos dados que estão sendo celebrados pelo governo incluem pessoas reais que não conseguiram ter acesso a representação legal, nem o são necessárias provas médicas e periciais para apresentar adequadamente o seu caso, o que significa que alguns podem enfrentar um risco real no regresso forçado ao seu país.

“Os nossos médicos voluntários visitaram alguns deles e documentaram as suas cicatrizes físicas e psicológicas de tortura, bem como a deterioração devido às condições de detenção de imigração notoriamente perigosas no Reino Unido. Muitos foram separados à força da sua família, dos seus amigos e da sua comunidade.”

A ministra do Interior, Yvette Cooper, também está a anunciar planos para aumentar a actividade de fiscalização contra migrantes descobertos a trabalhar ilegalmente no Reino Unido. No sábado, ela visitou Roma para se encontrar com o seu homólogo, o ministro do Interior italiano Matteo Piantedosi, numa tentativa de agir contra as gangues de contrabando de pessoas.

Cooper disse: “O trabalho ilegal é uma praga para a nossa economia. É profundamente explorador e prejudica os empregadores que fazem a coisa certa e cumprem as regras.

“Desde as eleições, intensificámos os nossos esforços para reprimir a exploração e o trabalho ilegal – o número de operações e detenções aumentou e estamos no bom caminho para cumprir o nosso objectivo de aumentar as remoções ao mais alto nível durante cinco anos.”

O governo também criou uma unidade intergovernamental para reforçar a segurança das fronteiras com a criação de uma nova unidade conjunta de migração irregular internacional composta por funcionários do Gabinete dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento (FCDO) e do Ministério do Interior.

O secretário dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, afirmou: “A migração não é simplesmente uma questão interna. Está interligado com desafios internacionais, desde os conflitos à crise climática e à criminalidade transfronteiriça. Esmagar os gangues significa trabalhar com os nossos parceiros no estrangeiro.

“Este Ministério dos Negócios Estrangeiros está a trabalhar lado a lado com o Ministério do Interior para combater a migração irregular com a nossa nova unidade conjunta de migração irregular internacional.”

Steve Valdez-Symonds, diretor dos direitos dos refugiados e migrantes da Amnistia Internacional no Reino Unido, afirmou: “É profundamente decepcionante ver tão pouca mudança de atitude ou compreensão por parte do novo governo.

“A corrida para retirar um maior número de pessoas do país não vai reduzir a exploração humana e não contribui em nada para desmantelar o crime organizado.

“Os perigos disto incluem que pessoas com boas reivindicações de permanência ou que deveriam ser testemunhas-chave na investigação ou acusação daqueles que as exploraram estejam entre as que estão a ser expulsas às pressas.

“O facto de os ministros mal terem tido tempo para reparar os danos causados ​​ao sistema de imigração pelo governo anterior aumenta a preocupação de que a remoção de muitas pessoas possa ser insegura e imprudente.”