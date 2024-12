Gafisa mira alto luxo, com imóveis de mais de R$ 10 mi – 14/12/2024 – Mercado

Hamish Mackay (now) and Mark Gerts (earlier)



Raphael Rashid, repórter do Guardian em Coréia do Sulacompanha a votação no interior do edifício da Assembleia Nacional. Ele disse que houve um "enorme clamor" pedindo o impeachment de Yoon na multidão do lado de fora enquanto a votação começava.

Quem é Yoon Suk Yeol? Enquanto esperamos pelo resultado, aqui está o perfil do Guardian de Yoon Suk Yeol. Para Yoon Suk Yeol, ao que parece, a situação mudou. Em 2017, o então procurador-geral liderou a ação judicial para destituir o então presidente Park Geun Hye do cargo depois de ser condenada por abuso de poder. Agora, nas poucas horas mais bizarras e caóticas da história política sul-coreana recente, o próprio Yoon está enfrentando a música. Demorou apenas algumas horas para que a posição de Yoon como presidente passasse de precária a insustentável. Dois anos depois de ter tomado posse, após uma eleição amargamente divisivaé difícil ver como Yoon, um arquiconservador, pode sobreviver à tentativa desastrosa de terça-feira de impor a lei marcial. Presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. Fotografia: Gabinete Presidencial Coreano/Reuters Os partidos da oposição são reunindo suas forças – que potencialmente incluem membros do próprio partido Poder Popular de Yoon – em antecipação a uma votação de impeachment na mesma assembleia nacional que votou pelo levantamento imediato da lei marcial cerca de seis horas depois de ter sido imposta. Embora a quarta maior economia da Ásia – e vizinha de um país hostil com armas nucleares Coréia do Norte – bobinas da turbulência política que Yoon fomentou – parece que apenas o seu renúncia interromperá as tentativas de torná-lo o segundo presidente sul-coreano a ser forçado a deixar o cargo desde que o país se tornou uma democracia, há menos de quatro décadas. Enquanto Yoon derrotou seu adversário do Partido Democrata, Lee Jae-myung, nas eleições presidenciais de março de 2022, o ímpeto agora está com Lee, que liderou o desafio à lei marcial nas primeiras horas de quarta-feira. Yoon tentou justificar a imposição da lei marcial referindo-se à presença na Coreia do Sul de "forças antiestatais pró-norte-coreanas desavergonhadas" determinadas a destruir a democracia (da Coreia do Sul), embora não tenha oferecido qualquer prova para a sua afirmação. É muito mais provável que outros fatores, menos fantasiosos, estivessem por trás de sua decisão. Yoon, uma figura controversa que, segundo rumores, consultou curandeiros xamanistas antes de decidir não assumir o cargo oficial do presidente. Casa Azul residência, prometeu assumir uma posição linha-dura contra a Coreia do Norte, pondo fim às tentativas do seu antecessor liberal, Moon Jae-in, de se envolver com o regime através de cimeiras com o seu líder, Kim Jong-un.

A votação está começando agora. O processo foi explicado aos legisladores. Traremos o resultado assim que o conseguirmos.

Dezenas de milhares de pessoas enfrentaram o frio intenso e saíram às ruas da capital, Seul, todas as noites durante as últimas duas semanas, pedindo a destituição e prisão de Yoon. Eles gritaram slogans, cantaram, dançaram e agitaram bastões de luz K-pop. Grupos mais pequenos de apoiantes conservadores de Yoon – ainda na casa dos milhares – também se têm manifestado em Seul, denunciando tentativas de impeachment do presidente. Ambas as manifestações foram em grande parte pacíficas. "Muitas pessoas estão usando bastões de luz ídolos, embora sejam caros. Acho que se tornou realmente uma grande cultura porque as pessoas trazem os seus bens mais preciosos e brilhantes para expressarem a sua vontade e opiniões", disse Hong Gayeong, um manifestante de 29 anos, perto da Assembleia Nacional.

Aqui está a cena fora do parlamento em Seul: Pessoas gritam slogans durante uma manifestação para exigir o impeachment do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, diante da Assembleia Nacional em Seul. Fotografia: Lee Jin-man/AP Milhares de pessoas segurando bandeiras nacionais americanas e sul-coreanas participam de um comício pró-presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol. Fotografia: Anadolu/Getty Images Uma manifestação para exigir o impeachment do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol fora da Assembleia Nacional. Fotografia: Kim Do-hoon/AP

Justin McCurry Park disse que a democracia da Coreia do Sul deve muito aos protestos pró-democracia na cidade de Gwangju, no sul, em 1980, quando manifestantes foram mortos e feridos em uma repressão sangrenta. "A lei marcial só deve ser proclamada quando o estado está em situação de emergência ou de guerra", disse Park sobre a breve declaração de Yoon, em 3 de dezembro. "No entanto, essas condições não existiam."

"Yoon Suk Yeol é o líder desta insurreição", declarou Park.

"Se não fossem os cidadãos que correram para a Assembleia Nacional, Coréia do Sul não seria diferente de 1980", disse Park Chan-dae, referindo-se ao massacre de Gwangju em 1980 que ocorreu sob o regime militar e disse que sem a intervenção do povo sul-coreano, o país teria sido levado de volta a 1980 pela declaração de Yoon.

Park Chan-dae, líder do Partido Democrata da Coreia – o principal partido da oposição – está a ler o raciocínio para o impeachment do presidente, incluindo o conteúdo da sua declaração de lei marcial.

A sessão da Assembleia Nacional que debate o impeachment do presidente, Yoon Suk Yeol, está em curso.

Partido do presidente votará contra impeachment – ​​relatórios Justin McCurry O partido no poder da Coreia do Sul decidiu manter a sua posição oficial de votar contra o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, informou a mídia local. A primeira votação de impeachment do último sábado terminou em desordem depois que a maioria dos membros do partido conservador Poder Popular (PPP) de Yoon boicotou a votação de impeachment. Mas espera-se que os legisladores do PPP compareçam para votar hoje.