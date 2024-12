Gana vota em meio a esperanças de recuperação econômica – DW – 12/07/2024

Um tribunal federal de apelações dos EUA confirmou na sexta-feira uma lei que requer TikTok para romper laços com sua empresa-mãe ByteDance, com sede na China, em um movimento que pode levar ao banimento da popular plataforma de vídeos curtos já no próximo mês.

A lei – que foi assinado pelo presidente dos EUA, Joe Biden em abril – deu à ByteDance um ano para se desinvestir do TikTok ou ser banido das lojas de aplicativos nos EUA.

Durante muito tempo, as autoridades norte-americanas alertaram para a crescente popularidade da aplicação entre os jovens do país, alegando que poderia permitir à China espiar os seus quase 170 milhões de utilizadores no país.

TikTok argumentou que a lei viola a liberdade de expressão garantida pela Primeira Emenda da constituição dos EUA.

Mas o Tribunal de Apelações do Circuito do Distrito de Columbia rejeitou na sexta-feira a contestação do estatuto pela empresa, afirmando que a lei estava em linha com práticas regulatórias de longa data e não havia intenção de suprimir expressões específicas.

“A Primeira Emenda existe para proteger a liberdade de expressão nos Estados Unidos”, afirmou o tribunal num parecer escrito pelo juiz Douglas Ginsburg.

“Aqui o governo agiu apenas para proteger essa liberdade de uma nação adversária estrangeira e para limitar a capacidade desse adversário de recolher dados sobre pessoas nos Estados Unidos”.

TikTok vai recorrer novamente

A TikTok disse que agora planeja apelar da decisão na Suprema Corte.

“A Suprema Corte tem um histórico estabelecido de proteção do direito dos americanos à liberdade de expressão e esperamos que eles façam exatamente isso nesta importante questão constitucional”, disse um porta-voz do TikTok em comunicado.

“Infelizmente, a proibição do TikTok foi concebida e implementada com base em informações imprecisas, falhas e hipotéticas, resultando na censura total do povo americano”, disseram.

O porta-voz acrescentou que, a menos que seja interrompido, o estatuto “silenciará as vozes de mais de 170 milhões de americanos aqui nos EUA e em todo o mundo em 19 de janeiro de 2025”.

Proibição iminente

A TikTok disse em sua petição que a separação da ByteDance conforme exigido pela lei “simplesmente não era possível: nem comercialmente, nem tecnologicamente, nem legalmente”.

O destino do aplicativo agora está nas mãos de dois presidentes dos EUA.

O presidente Biden pode conceder uma prorrogação de 90 dias do prazo de 19 de janeiro para forçar uma venda. No entanto, não está claro se a ByteDance poderia mostrar que fez progresso em direção ao desinvestimento necessário para desencadear a extensão ou se o governo de Pequim aprovaria uma venda.

O presidente eleito Donald Trump – que toma posse em 20 de janeiro – não teve sucesso em banir o TikTok durante seu mandato anterior em 2020. Mas, em uma mudança de postura, ele disse antes da eleição presidencial de novembro que não permitiria o No TikTok.

dvv/zc (AP, dpa, Reuters)